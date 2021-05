Wat als je tijdens je vakantie een oproep krijgt voor een coronavaccinatie?

Als de aangekondigde versoepelingen doorgaan, dan is het vanaf 15 mei weer mogelijk op vakantie te gaan naar landen met een laag besmettingsniveau. Sommige mensen willen pas op vakantie gaan als ze een coronavaccinatie hebben gehad, maar er zijn ook genoeg mensen die niet langer willen wachten.

Maar wat als je nu tijdens je vakantie een oproep krijgt voor een coronavaccinatie?

Voordat je een vakantie boekt, is het eigenlijk slim om eerst deze tool te checken van de Rijksoverheid. Hier kun je namelijk zien wanneer jouw leeftijdsgroep ongeveer een uitnodiging zal krijgen voor een coronavaccinatie. Hiermee kun je dus eigenlijk al voorkomen dat je een vakantie boekt voor hetzelfde moment dat je ook een oproep ontvangt voor een vaccinatie.

Oproep coronavaccinatie tijdens vakantie

Nu is het natuurlijk zo dat de planning van het vaccinatieprogramma altijd kan veranderen. Het kan dus best zijn dat je straks op vakantie gaat en geen idee hebt of je tijdens je vakantie een oproep zal krijgen. In dit geval kun je het beste iemand in je afwezigheid toegang geven tot je brievenbus om te controleren of je de oproep al hebt ontvangen. Vaccinatie-oproepen worden namelijk álleen per post verstuurd. Mocht de oproep in je brievenbus liggen, dan kun je vanaf je vakantiebestemming telefonisch of digitaal een afspraak maken voor het moment dat je thuiskomt. Hoe ver vooruit je die afspraak kan plannen durft een woordvoerder van de GGD niet te zeggen: dit hangt namelijk ook af van de aantal vaccins die geleverd worden.

Afspraak zo snel mogelijk maken

Wél is het belangrijk dat je de afspraak zo snel mogelijk maakt. “Ons uitgangspunt is om iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen en een vaccinatie wil, zo snel mogelijk te prikken,” zo vertelt een woordvoerder van de GGD aan de website van Radar. “Dus als je een uitnodiging hebt gehad, maak dan zo snel mogelijk een afspraak, zodat we ook weer snel de volgende leeftijdsgroep kunnen uitnodigen.”

Overal in Nederland mogelijk

Mocht je nu vakantie vieren in Nederland en niet in je eigen woonplaats zijn op het moment dat je je oproep krijgt, dan maakt dit helemaal niks uit. Je kunt namelijk op álle plekken in Nederland terecht voor een coronavaccinatie. Je hoeft dus op zo’n moment niet helemaal terug te reizen naar je eigen woonplaats.

Bron: Radar. Beeld: Getty