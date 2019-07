Ga je op vakantie? Vergeet vooral déze medicijnen niet mee te nemen

Je koffer inpakken voordat je op reis gaat, kan soms best stressvol zijn, want: vergeet je niet iets? Toch komt het regelmatig voor dat mensen medicijnen vergeten, terwijl ze wel belangrijk zijn.

Denk goed na over welke medicijnen je meeneemt op reis. Naast de medicijnen die je zelf (dagelijks) slikt, kun je déze beter niet vergeten:

1. Pijnstillers

Pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen zijn altijd handig om op zak te hebben. Het komt namelijk vaak voor dat mensen door alle vakantiestress op de bestemming zelf last krijgen van hoofdpijn. Dan kun je daar maar beter iets tegen innemen, voordat je de rest van de week plat ligt. Bovendien heb je niet echt zin om de bijsluiter van de pijnstillers daar te gaan vertalen.

2. ORS

ORS is een mengsel van zouten en glucose (druivensuiker) om op te lossen in water. Wanneer je op vakantie gaat naar een warm land, is het belangrijk dat je voldoende drinkt. Te veel zon kan je vochtbalans in de war brengen, waardoor je uitgedroogd raakt. ORS is in dat geval handig om bij te hebben, want dit helpt tegen uitdroging. Dit is ook handig als je diarree of buikgriep krijgt, want hierdoor kun je ook flink uitdrogen als je niet oppast.

3. Diarreeremmers

Aangezien onze spijsvertering het eten in het buitenland niet gewend is, is de kans aanwezig dat je last krijgt van je buik. Bovendien kunnen hoge temperaturen ook invloed hebben op onze stoelgang.

4. Reispilletjes

Zeeziek of wagenziek zijn is verschrikkelijk, daarom kun je je daar maar beter op voorbereiden. Daarom is het verstandig om voor het vertrek nog even langs de drogist te rijden. Je hebt reispilletje ook wel in het buitenland maar die zijn een stuk sterker dan de Nederlandse variant en die kunnen weleens verkeerd vallen.

5. Neus- en oordruppels

Je oor die verstopt zit of een neusbijholteontsteking? Dat kan goed vervelend zijn. Bereid je daarom goed voor en neem een klein flesje neus- en oordruppels mee. Anders kan de pijn je nachtenlang wakker houden en dat is zonder van de vakantie.

Neusspray is ook handig als je verkouden bent en gaat vliegen. Met een verstopte neus vliegen kan er namelijk voor zorgen dat je oren dicht gaan zitten en dat is geen pretje.

