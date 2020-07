Valt je vakantie tegen? Zo ga je om met de teleurstelling

De verwachtingen van een vakantie zijn vaak groot en daardoor is het mogelijk dat het ook kan tegenvallen. Je maakt onderling veel ruzie, het sanitair op de camping is verschrikkelijk of je vakantie valt letterlijk in het water. Hoe ga je hier mee om?

An Coetsiers is gedragstherapeut en kinderpsychologie bij De Praatdoos. Aan HLN vertelde zij dat we vaak hoge verwachtingen hebben van vakanties, wat ervoor zorgt dat er niet altijd aan die verwachtingen voldaan kan worden. Roxanne Chorkawa is klinisch psychologe is het daarmee eens, ze legt uit dat we geluk vaak zien als een absoluut doel. En als de verwachtingen niet uitkomen, dan krijgen we daar frustratie voor terug. Haar tip is om ook de tegenvallers met humor te bekijken.

De vakantie valt tegen