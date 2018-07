Vakantiestress? Dankzij deze 3 tips heb je daar geen last meer van

Op vakantie gaan klinkt ideaal, maar toch komt daar heel wat stress bij kijken. Heb je nog genoeg vrije dagen, zijn de vliegtickets goed geboekt en wat neem je allemaal mee? Gelukkig hebben we drie tips die ervoor zorgen dat jij zorgeloos op vakantie kunt.

Je koffer inpakken. De een vindt het leuk en de ander heeft er een grote hekel aan. En dan kan het veel stress opleveren, want wat als je nu iets vergeet?

Spanning

Financieel dienstverlener Nationale Nederlanden heeft onderzoek gedaan naar vakantiestress en daaruit is gebleken dat het inpakken van koffers voor de meeste stress zorgt. Vooral vrouwen en gezinnen ervaren dit zo. Ongeveer veertig procent van de ondervraagde deelnemers ervaart ieder jaar weer vakantiestress. Maar naast koffers inpakken zijn er nog wat dingen die vlak voor de vakantie voor wat spanning zorgen. Zo dragen we niet graag ons werk over aan anderen als we op vakantie gaan. Daarom neemt ruim veertig procent zelfs hun werk mee op vakantie.

Wachten

Gelukkig zijn er drie tips die ervoor zorgen dat je voortaan onbezorgd op vakantie kunt. Uit dit onderzoek blijkt ten eerste dat je het beste zo laat mogelijk je koffer in kunt pakken. Als je bang bent iets te vergeten kun je beter een lijstje maken dan dat je een week van tevoren je koffer al in gaat pakken. Doe dit pas 1 tot 3 dagen voor je vertrek.

Licht aan

Daarnaast zijn we bang dat er thuis wordt in gebroken. We twijfelen of we de deur bijvoorbeeld wel goed op slot hebben gedaan of het gasfornuis niet per ongeluk aan hebben laten staan. Door een foto te maken van het fornuis voordat je vertrekt, kun je met een gerust hart op vakantie. Ook is het verstandig om je gordijnen open te houden en een paar lichten aan te laten. Inbrekers denken hierdoor dat je thuis bent, waardoor ze niet zullen inbreken.

Werktelefoon

Als laatste geeft Nationale Nederlanden aan dat je het beste je werktelefoon uit kan zetten als je op vakantie bent. Doe je dit niet, dan ben je de hele tijd gefocust en kun je niet genieten van je vakantie. Als het echt dringend is kun je met jezelf afspreken dat je iedere ochtend een half uurtje op je werkmobiel mag zitten.

Bron: Nationale Nederlanden. Beeld: iStock