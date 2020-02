Dit is de perfecte Valentijnsdag voor jouw sterrenbeeld

Wil je jouw Valentijn graag verrassen met een leuk cadeautje of dagje weg? Dan kan het perfecte presentje voor Valentijnsdag soms best lastig te vinden zijn. Maar niet getreurd, want op basis van jouw partners sterrenbeeld kun je veel duidelijkheid krijgen.

Het kan namelijk inzichtelijk maken of je lief blijer met chocola of een avontuur in de buitenlucht zal zijn.

Vissen

Vissen maak je deze Valentijnsdag het meest blij met een gezellige date zonder al teveel poespas. Kies niet voor indrukwekkende avonturen, maar ga gewoon voor een knusse invulling van de dag. Een ideale date gaat gepaard met muziek, dansen of schilderen.

Ram

Vurigheid en passie zijn twee woorden die heel goed bij een Ram passen. Toch verkiest een Ram in een relatie tederheid en intimiteit in plaats van grote gebaren. Een romantisch diner bij kaarslicht of een gezellige film kijken samen valt sowieso goed in de smaak.

Stier

Voor een stier in een relatie is het een goed idee om wél de hort op te gaan. Een simpel avondje bankhangen maakt een Stier niet direct gelukkig. Toch kan het ook juist aan te raden zijn om wel de rust op te zoeken, zodat jullie diepe en goede gesprekken kunnen voeren. Dat kan op een onverwachte manier ook heel intiem voelen.

Tweeling

Vooral toewijding is heel belangrijk voor een Tweeling in een relatie tijdens Valentijnsdag. Kies voor een intieme setting waar jullie helemaal in elkaar op kunnen gaan en geen rekening met anderen hoeven te houden. Dat maakt sowieso indruk op jouw Valentijn.

Kreeft

Kreeften willen zich graag gewild voelen, dus deins niet terug om flink uit te pakken deze Valentijnsdag. Is jouw lief een kreeft? Durf dan groots te denken. Een verrassingsreisje of avontuurlijk uitstapje naar een onverwachte plek zal jouw partner sowieso kunnen waarderen.

Leeuw

Leeuwen zijn koppig en kunnen snel bang zijn voor sleur in een relatie. Probeer daarom je partner te verrassen en vaste tradities en gewoontes te doorbreken. Hierdoor zul je meer romantiek en levenslust ervaren, en dat wil je natuurlijk maar al te graag op de dag van Cupido.

Maagd

Maagden staan erom bekend alles tot in de puntjes te willen plannen. De kans is dan ook groot dat jouw partner de gehele Valentijnsdag al gepland heeft. Maar probeer dat je niet tegen te laten houden om je lief alsnog te verrassen. Een klein gebaar kan al voldoende zijn.

Weegschaal

Weegschalen zij juist een stuk minder fan van plannen maken. Neem de touwtjes daarom in handen en gooi jullie date eens over een compleet andere boeg. De kans is groot dat een dergelijke originele verrassing zeker in de smaak valt.

Schorpioen

Schorpioenen zijn vaak te paaien voor een diepgaand gesprek. Probeer dus ook deze speciale dag van de liefde de diepte in te gaan, zodat jullie relatie tot een volgend niveau getild kan gaan worden.

Boogschutter

Boogschutters houden wel van een beetje spanning en sensatie. Daarom is het helemaal geen verkeerd idee om je lief in de slaapkamer te verrassen deze Valentijn. De taal van de liefde spreekt immers luid genoeg.

Steenbok

Steenbokken kunnen koppig zijn en het dus lastig vinden om verrast te worden, of juist zelf graag de touwtjes in handen willen houden. Toch kun je gewoon een verrassing op touw zetten, maar houd het klein. Een klein, liefdevol gebaar zal sowieso in de smaak vallen.

Waterman

Een museum, planetarium, expositie… Als het maar cultuur, kunst en wetenschap inhoud zit je sowieso goed bij een Waterman. Houd je dus niet in en laat je culturele fantasie de vrije loop.

