Libelle Legt Uit: kun je van één ongezonde, vette maaltijd al aankomen?

We proberen allemaal gezonder te leven, maar soms heb je een slechte dag en werk je zonder pardon een pizza of frietje naar binnen. Kun je van één zo’n vette maaltijd al aankomen?

De kans is groot dat je je gelijk na het eten van zo’n ongezonde maaltijd schuldig voelt en de paniek ineens voelt toeslaan. Je was zo lekker bezig met gezond eten en voldoende bewegen. Was dit allemaal voor niets? Kun je na één dag ongezond eten gelijk al aankomen?

Dan moet je wel heel veel eten

Nee, gelukkig gaat dat niet zo snel. Normaal gesproken eten vrouwen zo’n 2000 calorieën per dag om hun huidige gewicht te behouden. Om een halve kilo aan te komen, zou je maar liefst 3500 calorieën op een dag moeten eten. Dit is erg veel en zal dus zelden voorkomen. Je mag er dus wel van uitgaan dat je niet veel aankomt na één ongezonde maaltijd. Let wel op dat dit niet te vaak gebeurt, want dan stapelt het zich op en is er een kans dat je wel qua gewicht kunt aankomen.

Energiebalans

Voor een gezond gewicht en het behouden ervan, is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen de hoeveelheid energie die je uit voeding haalt en de hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt. Dit wordt ook wel de energiebalans genoemd en kan per persoon verschillen. Haal je meer energie uit je voeding, dan dat je lichaam verbruikt? Dan slaat je lichaam het overschot op als lichaamsvet, waardoor je in gewicht kunt aankomen. Maar dit gebeurt alleen als je een langere periode meer energie uit voeding haalt dan je lichaam nodig heeft.

Slechte dag

Wees dus niet te streng voor jezelf. Het is heel goed voor je om gezond te eten, maar als je helemaal geen lekkere dingen meer mag eten, dan hou je dit niet vol. Heb je een keer een slechte dag? Raak dan niet in paniek als je een vet frietje of een zak chips naar binnen hebt gewerkt. Kan gebeuren, let je morgen gewoon wat extra op. Ervan aankomen, zal in ieder geval niet zo snel gebeuren.

Bron: Healthy Wanderlust, Women’s Health. Beeld: iStock