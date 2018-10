Het gaat maar door: vandaag de 55e officiële zomerse dag dit jaar

De kalender mag dan wel oktober aangeven, de thermometer lijkt het daar niet mee eens te zijn.

“Beetje saai”, begint Weerplaza hun twitterbericht, “maar we hebben weer een record. Uiteraard een warmterecord.” Juist, ja: alwéér.

Drie zomerse dagen

Het is vandaag namelijk de 55e dag in 2018 dat het 25 graden of warmer is; een record. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt er officieel gesproken van een zomerse dag. Dit vorige warmterecord werd verbroken in 2006: toen had het jaar 51 zomerse dagen. Nooit eerder zijn zo laat in de herfst drie zomerse dagen achtereen geregistreerd.

27,3 graden

Om twee uur vanmiddag werd het in Hupsel (de Achterhoek) 27,3 graden. En dat terwijl het in de afgelopen honderd jaar zelfs slechts zes keer voorgekomen is dat oktober zomerse dagen had.

Strand

De strandgangers van vandaag werden verteld dat dit dan toch echt mogelijk de laatste zomerse dag is van het jaar. Maar Stephan van der Stee van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoenhouders denkt daar anders over: “Dat dachten we half september ook. Toen hadden we te maken met een dipje, maar nu is de nazomer terug.”

Beetje saai, maar we hebben weer een #record. Uiteraard een warmterecord. In De Bilt is het sinds de start van de metingen op 13 okt. nog nooit zo warm geweest: 23,7 gr.https://t.co/ygaVU1UGMn pic.twitter.com/cF4hzKmoRG — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 13 oktober 2018

Het echte herfstweer laat dus tóch nog even op zich wachten. Niet erg, hoor.

Bron: weerplaza.nl, AD.nl. Beeld: iStock