Libelle Legt Uit: is vapen een gezond alternatief voor roken?

1 oktober is de start van Stoptober, ofwel 28 dagen stoppen met roken. Sommige rokers gaan over op de elektrische sigaret, maar is vapen eigenlijk een gezond alternatief voor roken?

Nee, helaas: uit onderzoek blijkt dat vapen zonder nicotine zowel schadelijk is voor je hart als voor je bloedvaten.



Elektrisch roken

Vapen is een andere benaming voor het gebruik van de elektronische sigaret. Elektronische sigaretten of e-sigaretten zijn draagbare apparaten op batterijen. In tegenstelling tot sigaretten verbranden ze geen tabak. De vloeistof in een e-sigaret wordt door het activeren van het verhittingselement omgezet in damp, die gebruikers vervolgens inademen. Je kunt er zelf voor kiezen of je kiest voor een vloeistof met of zonder nicotine. Het onderzoek gaat in ieder geval over e-sigaretten zonder nicotine.

Chemisch

In eerste instantie werd gedacht dat vapen de gezonde variant was voor roken en dus de ideale oplossing als je wil stoppen met sigaretten. Maar uit een nieuwe studie van de Universiteit van Pennsylvania blijkt dat de combinatie van hitte en de chemische stoffen die de e-sigaret een smaakje geven, giftige deeltjes creëert die slecht zijn voor de gezondheid. Om het effect van vapen zonder nicotine op de bloedvaten te testen, maakten de wetenschappers MRI-scans van 31 mensen. Deze personen hebben nooit gewone sigaretten gerookt, maar gebruiken wel e-sigaretten zonder nicotine.

Minder zuurstof

Wat blijkt? Uit de resultaten blijkt dat 1 sessie vapen, ofwel 16 keer 3 seconden inhalen, al serieuze gevolgen heeft voor je gezondheid. Op de MRI-scan was te zien dat er 17,5 % minder bloed door de dijslagader stroomde. Bovendien werd zo’n 20 % minder zuurstofrijk bloed door de aderen gepompt en waren de bloedvaten van de deelnemers ongeveer 34 % vernauwd. Hierdoor kan er minder bloed door de vaten stromen.

Heel schadelijk

Dit zijn heftige resultaten. Dit heeft namelijk tot het gevolg dat minder bloed de lichaamsdelen bereikt, waardoor deze lichaamsdelen minder zuurstof krijgen. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een hartaanval of beroerte. “E-sigaretten worden in de markt gezet als onschadelijk en veel gebruikers zijn ervan overtuigd dat ze gewoon waterdamp inhaleren”, zegt Alessandra Caporale, hoofdauteur van de studie. “Maar de chemische stoffen die de e-liquid haar smaakje geven, kunnen als ze verhit worden heel schadelijk zijn. Voor de luchtwegen én de hart- en bloedvaten.”

Stoptober

Veel mensen denken dat alleen de nicotine in sigaretten en e-sigaretten slecht is voor je gezondheid, maar er zitten duidelijk ook andere gevaren aan vapen. Stoppen met zowel roken als vapen is dan ook de beste en gezondste optie. Stoptober kan je een steuntje in de rug geven en je helpen bij het stoppen met roken.

