Het vasthouden van elkaars hand kan pijn verminderen

Of het nu je moeder, een vriendin of je partner is: elkaars hand vasthouden, kan je een heel warm gevoel vanbinnen geven. Maar wist je dat het ook de pijn kan verminderen?

Uit onderzoek van de universiteit van Haifa in Israël blijkt dat een fysieke aanraking, zoals het vasthouden van elkaars hand of een knuffel, pijn kan helpen verzachten.

Aanraking

“Als we meeleven met de pijn van iemand anders, activeren we een zone in ons brein die ook in actie schiet als je zelf pijn ervaart”, legt Simone Shamay-Tsoory uit. Zij is de hoogleraar psychologie van de universiteit van Haifa die het onderzoek leidde. In de 1e test werd gekeken naar het effect van een aanraking (van zowel een vreemde als een geliefde) op de perceptie van pijn. Alle proefpersonen kregen ondertussen een milde pijnprikkel in hun arm.

Gevoel

Wat blijkt? Als proefpersonen de hand van hun partner vasthielden, voelden ze zich beter. De aanraking van een vreemde had geen zin. Kortom: hoe meer gevoel de proefpersoon had bij de persoon van wie hij of zij de hand vasthield, hoe groter het pijnstillende effect was.

Ondersteuning

Bij de 2e test werd ook de hersenactiviteit gemeten. Zo ontdekte het onderzoeksteam dat als 2 mensen hand in hand zitten, hun hersengolven synchroon verlopen. Hoe meer empathie getoond werd, hoe beter de synchronisatie was en hoe minder pijn de proefpersonen ervoeren. “We weten allemaal dat handen vasthouden een manier is om elkaar te ondersteunen”, gaat Shamay-Tsoory verder. “Maar nu hebben we ook aangetoond dat hersengolven synchroniseren als we elkaar een hand geven. Ook dit vermindert de pijn.”

Spiegelen

Ook de 3e test zorgde voor interessante resultaten. Opnieuw kregen de proefpersonen een pijnprikkel, terwijl ze de hand van hun partner vasthielden. Dit keer lagen zowel de proefpersonen als de partners in een MRI-scanner. Alle duo’s vertoonden meer activiteit in de hersenkwab waar de spiegelneuronen zitten. Dit zijn neuronen die actief of actiever worden wanneer je waarneemt wat iemand anders doet of voelt. Dus ook dit suggereert dat het synchroniseren van de hersenactiviteit met die van een medelevend mens als pijnstiller kan werken.

Stress

De onderzoekers weten alleen nog niet wat precies de verklaring is. Toch heeft Juulia Suvilehto van de universiteit van Linköping in Zweden een vermoeden. Zij werkte niet mee aan dit onderzoek, maar heeft zich eerder wel verdiept in dit onderwerp. Zij denkt dat het met stress te maken heeft. Mensen lijken onder stress meer pijn te hebben. Doordat mensen zich ontspannen en meer op hun gemak voelen als ze de hand van hun partner vasthebben, kan deze aanraking de pijn al verminderen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock