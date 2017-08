Waarom je de ventilatie in het vliegtuig niet uit moet zetten

In een vliegtuig is het nooit zo heel warm, dus die ventilatie boven de stoel gaat al snel uit. Maar toch kun je deze beter aan laten staan.

Er wordt vaak gezegd dat je ziek kunt worden van die koude lucht uit de airco, maar nu stelt een onderzoeker dat dit juist niet het geval is. Door de ventilatie aan te zetten, bescherm je jezelf eigenlijk tegen de virussen in het vliegtuig. Die verspreiden zich namelijk via de lucht en wanneer jij dan je ventilatie aan hebt, worden deze eerder naar de grond geblazen.

Virus

Door daarnaast ook nog genoeg water te drinken, maak je de kans op een virus nog kleiner. Als je te weinig drinkt, loop je namelijk eerder een virus op. En daar wil je je vakantie nou net niet mee beginnen.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock