Borst vooruit, kin omhoog en schouders naar achter. We weten allemaal hoe we rechtop moeten staan. Toch is dit soms lastig volhouden. In no-time sta je weer voorovergebogen. Hoe verbeter je je houding?

Twijfel je of je een goede lichaamshouding hebt? Fysio- en oefentherapeut Laura van Acker legt uit waarom een verkeerde lichaamshouding zo slecht is en geeft je een paar tips om je houding te verbeteren.

Wat is de juiste houding?

“Wij oefentherapeuten zeggen altijd: ‘de juist houding is de volgende’. Daarmee bedoelen we dat afwisseling de beste volgende houding is. Hierdoor blijft het lichaam in beweging en dat is wat wij graag zien. Vooral statische houdingen zijn over het algemeen pittig om vol te houden en kunnen klachten veroorzaken.”

Kun je ook een slechte lichaamshouding hebben terwijl je geen last hebt?

“Vroeger dachten we dat een kromme houding per definitie slecht is. Toch zijn deskundigen hier enkele jaren geleden op terug gekomen. Soms ervaar je ondanks een kromme houding helemaal geen last, terwijl iemand met een rechte houding juist wél klachten heeft. Bij een goede houding is je gewicht evenwichtig verdeeld, waardoor het weinig moeite kost om een goede balans te houden. Wanneer je last hebt, is dat niet het geval en kun je het beste langs een fysio- of oefentherapeut gaan. Door middel van een houdingcheck leer je hoe je efficiënter met je lichaam om kan gaan.”

Wat is een slechte zit- of slaaphouding?