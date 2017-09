Voor alle aspecten in het leven geldt; verandering is onvermijdelijk. En dus ook binnen je relatie. Dat is misschien even wennen, maar deze veranderingen binnen een relatie zijn juist positief – ook al lijken ze dat op het eerste oog misschien niet.

Je ontwikkelt je als individu en dat geldt natuurlijk ook voor je partner. Als je die verandering erkent, kan een relatie groeien. Als je net voorbij die hysterisch verliefde fase bent, schrik je misschien van onderstaande punten. Maar geloof ons: deze veranderingen zijn juist positief.

1. Jullie spreken elkaar niet meer de hele dag door

Want laten we wel wezen: je kan dag in dag uit met elkaar appen gewoon niet maandenlang volhouden. Je zou een groot deel van de dag moeten kunnen doorkomen zonder elkaar te spreken. Dat is een teken dat je een sterke relatie hebt opgebouwd en je niet iedere minuut van de dag bevestiging nodig hebt. Dus die stille telefoon? Die is meer dan oké.

2. Jullie brengen meer tijd apart van elkaar door

Als je eraan gewend bent bijna alle vrije tijd samen door te brengen, voelt het even gek als jullie zonder elkaar op pad gaan. Maar ook hier geldt: het is normaal en een teken van vooruitgang. Jij kan prima een boek lezen in de slaapkamer terwijl hij een wedstrijd kijkt in de woonkamer, zolang je je nog maar verbonden met elkaar voelt. Binnen een relatie moet je beide het gevoel hebben dat je ook je eigen interesses kan volgen.

3. Je partner heeft nieuwe hobby’s

Vaak beschouwen we het als een bedreiging als hij opeens nieuwe dingen wil proberen. Is hij dan niet blij met hoe dingen nu gaan? In plaats van meteen van het slechtste uit te gaan, kun je die verandering ook aanvaarden voor wat het is: een gezond partnerschap waarin twee mensen zich veilig genoeg voelen hun eigen ding te doen.

4. Hij vraagt opeens naar seksuele fantasieën

Voor sommige mensen is het opwindend om hier over te praten, anderen zijn misschien bang dat ze nu officieel saai zijn in bed. Dat laatste had niet verder van de waarheid kunnen zijn. Wanneer je liefde dit soort verlangens met je deelt, voelt hij zich bij je op z’n gemak. Of je er nou gehoor aan geeft of niet; waardeer dat hij zich vertrouwd genoeg met je voelt om dit te vertellen.