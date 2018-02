Verbeter je geheugen met dít eenvoudige trucje

Laat jouw geheugen je af en toe ook flink in de steek? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Het is namelijk mogelijk om je korte-en langetermijngeheugen binnen korte tijd aanzienlijk te verbeteren.

Hoe? Door af en toe even helemaal níets te doen. Onderzoek toont aan dat het nemen van dagelijkse rustpauzes een positieve invloed kan hebben op de werking van je geheugen. Best het proberen waard, toch?

Even relaxen

Plan daarom dagelijks een paar keer een moment in waarop je helemaal niks doet. Dim de lichten, leun lekker achterover, sluit je ogen en geniet van tien à vijftien minuten complete rust. Je zal merken dat je achteraf nieuwe informatie veel beter onthoudt dan wanneer je dat kwartiertje wel productief bezig zou zijn geweest.

Prikkels

Door meerdere pauzes op een dag in te lassen, kun je prikkels in je omgeving beter uitsluiten. Even geen smartphone, laptop, tv of andere afleidingen zorgen ervoor dat het proces van je geheugenvorming niet wordt verstoord.

Verbetering geheugen

Begin 2000 werd al het effect van rust op je geheugen al duidelijk. Een onderzoek van de universiteit van Edingburgh en de universiteit van Missouri toonde namelijk aan dat complete rust het geheugen kon verbeteren van mensen die neurologische schade hadden opgelopen, zoals bijvoorbeeld na een beroerte.

Verschillende tests

Patiënten bleken na een aantal rustpauzes drie keer zoveel woorden te kunnen onthouden: 49 procent in vergelijking met 14 procent. Onderzoekers besloten de patiënten aan nog een test te onderwerpen: ze moesten naar een verhaal luisteren en vervolgens een paar vragen beantwoorden. Zonder pauze kon 7 procent van de patiënten de vragen juist beantwoorden, met pauze werd dat maar liefst 79 procent.

Nieuw onderzoek

Sergio Della Sala, een van de hoofdonderzoekers van de studie, besloot onlangs een opvolgstudie uit te voeren. Hierbij werd telkens dezelfde truc (een rustpauze) onderzocht in verschillende contexten. Bij gezonde proefpersonen ontdekten ze dat deze korte rustpauzes ook het ruimtelijk geheugen konden verbeteren, van zowel jonge áls oude mensen. En naast de patiënten met een beroerte, stelden ze vast dat dezelfde voordelen gelden voor mensen met Alzheimer.

Bron: BBC. Beeld: iStock