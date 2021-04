Als je weleens van therapiedieren hebt gehoord, wil je vast kennismaken met dokter Peyo, een prachtige hengst die als therapeutisch paard bezoekjes aan ziekenhuizen aflegt. Beelden van de inmiddels internationale beroemdheid worden massaal gedeeld op het internet. Fotograaf Jérémy Lempin volgde het dier in een ziekenhuis in Calais. Met zijn foto heeft hij nu een nominatie voor World Press Photo 2021 op zak.

Peyo is een paard met verschillende talenten. Hij kwam hoog mee in de dressuursport, maar blijkt een nog groter talent voor iets anders te hebben: niet per se de geperfectioneerde piaffe, maar dat hij in een groot publiek de persoon weet te vinden die ernstig ziek is. Toen paardentrainer Hassen Bouchakour die gave ontdekte stopte Peyo’s carrière in de sportwereld en ‘zorgt’ hij sindsdien voor zieken. Peyo weet patiënten, jong en oud, en hun familieleden steun te bieden en te kalmeren.

Advertentie

De speciale gave van Peyo

Bij één van de shows trok Peyo zelfs de pruik van een kind zijn hoofd en speelde er, tot plezier van het kind zelf, mee. “Ik had het potentieel dat hij in zich had niet begrepen”, vertelt Hassen aan de website El Djazaïr Mag. “Ik zag zijn vermogen niet om bij mensen verborgen ziekten, tumoren en kanker te ontdekken.” Inmiddels legt het paard bezoeken af aan ziekenhuizen. Peyo voelt autonoom aan welke patiënten het mentaal of fysiek het zwaarst hebben en beslist wie hij wil zien.

Door zijn been op te tillen vertelt hij zijn eigenaar bij welke patiënt hij naar binnen wil. Dat zijn altijd mensen die erg ziek zijn of op het punt staan om te sterven. Zo kwam de hengst ook terecht bij de 24-jarige Marion en haar 7-jarige zoon Ethan (op de foto hieronder). Marion heeft uitgezaaide kanker. Met deze foto is Jérémy Lempin genomineerd voor World Press Photo 2021.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jeremy (@jeremylempin)

Tekst gaat hieronder verder