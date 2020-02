In de winterperiode is het aanlokkelijk om af en toe onder de zonnebank te gaan. Het is heerlijk warm en door het bruine tintje voel je je vaak direct wat beter. Maar goed voor je is het echter niet. Daarom pleit kankerexpert Peter Huijgens voor een volledig verbod op zonnebanken.

Peter is vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland en meldt aan het AD dat Nederlanders anders moeten gaan denken over de schoonheid van een zongebruinde huid.



Lekker kleurtje

De hoogleraar vertelt dat het belangrijk is dat we onze mening gaan bijschaven. “We moeten af van de opmerking: ‘lekker kleurtje’, als iemand op vakantie is geweest”, verklaart Huijgens. De expert benadrukt hoe schadelijk de zon voor íedereen is. “Roodharigen weten dat ze niet te veel in de zon moeten gaan, maar eigenlijk geldt dat voor alle andere blanke mensen ook.”

Huidkanker

De reden dat de kankerexpert dinsdag voor een volledig verbod op zonnebanken pleit, zijn de nieuwe cijfers over de ziekte kanker. Het aantal Nederlanders met huidkanker is de afgelopen jaren fors gestegen. Bijna 73.000 mensen kregen in 2019 de diagnose, waardoor Huijgens vindt dat zonnebanken niet meer zouden mogen bestaan.

Volksgezondheid

Eerder liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij Jinek weten wekelijks onder de zonnebank te gaan. Een schadelijke bekentenis volgens Huijgens. “Je wordt bruin in de zon en daar krijg je kanker van. Het is onzin dat er verschil is tussen een politicus en privé. Je moet als arts ook niet in een rookzone gaan staan. Je kunt niet zeggen dat is privé. Je hebt maar één leven”, benadrukt hij.

Campagne voeren

“We moeten af van het belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke en zonnebanken kunnen we het beste verbieden”, vervolgt de 71-jarige expert. “We moeten af van het imago van de bruingebrande zonnebank. Daar moeten we actief campagne voor voeren.”

Bron: AD. Beeld: iStock