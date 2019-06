Zó verbrand je iedere dag heel makkelijk meer calorieën

Je hoeft echt niet per se naar de sportschool om calorieën te verbranden. Je komt al heel ver als je je dagelijkse routine een klein beetje aanpassen.

Want calorieën verbranden hoeft echt niet zoveel moeite te kosten.

Advertentie

Effect

Als je denkt dat het tillen van die zware tassen vol boodschappen of het poetsen van jullie huis niet veel effect heeft op je beweging en de calorieën die je daarmee verbrandt, dan heb je het goed mis. Je verbrandt gedurende de dag zelfs meer calorieën dan tijdens die intense training van 45 minuten.

Overgewicht

Uit onderzoek van de universiteit van Seoul is gebleken dat mensen die weinig bewegen naast hun sportactiviteiten een grotere kans hebben op overgewicht. Bovendien voel je een stuk actiever en fitter als je overdag wat meer op je beweging te letten. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Het belangrijkste is in ieder geval dat je minder gaat zitten.

Schoonmaken

Zoals hierboven al is vermeld is sporten een hele goede work-out. Dus zet een lekker muziekje op en wees je eigen schoonmaker. Je bespaart er trouwens ook veel geld mee.

Boodschappen

Ga lopend of fietsend boodschappen doen en maak (als dat lukt) gebruik van een mandje. Zo ben je onderweg al actief bezig en ook nog eens in de winkel tijdens het tillen van de boodschappen.

Hond

Misschien niet geschikt voor iedereen, maar een hond is heel goed voor je beweging. Je moet ‘m namelijk meerdere keren per dag uitlaten. Je wordt dus eigenlijk een soort van ‘verplicht’ om te gaan wandelen.

Wandelafspraken

Als je op het kantoor werkt, is het best lastig om overdag veel te bewegen. Toch kun je jezelf best aanleren om wat meer wandelafspraken te plannen. Je bent origineel, jullie zijn lekker actief bezig en het geeft een boost aan jullie creativiteit.

Op je tenen

Ga eens een paar seconden op je tenen staan als je even stilstaat. Zo span je je lichaam aan om in evenwicht te kunnen blijven, wat erg goed is voor je lichaam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock