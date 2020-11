Het is zeker geen pretje: je sportschoenen aantrekken en naar buiten stappen terwijl het hartstikke koud is. Het is letterlijk en figuurlijk een behoorlijke drempel om overheen te stappen. Maar verbrand je meer calorieën door te sporten in de kou?

Sporten in de kou

Sporten bij warm weer of sporten in de kou: het is allebei hartstikke goed voor je. Maar waar verbrand je nou meer calorieën mee? Nou, we hebben goed nieuws voor je: door te sporten in de kou verbrand je toch nét een beetje meer calorieën. Wel is het het verschil klein met sporten in de warm weer. Maar wie weet zijn die extra paar calorietjes toch nét dat duwtje in de rug dat je nodig hebt om bij rotweer je sportschoenen aan te trekken.

Stofwisselingssnelheid

Waar het door komt, dat sporten in de kou iets effectiever is? Volgens trainingsfysioloog Glen Haley komt dit omdat de stofwisselingssnelheid toeneemt. Wanneer je lichaam in een koude omgeving is, gaat deze snelheid omhoog om je lichaam warm te houden. Hiervoor moet je lichaam wat extra werk leveren, waardoor je meer energie verbruikt.