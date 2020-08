Verbrande huid? 6 tips om te verkoelen en verzorgen

Het is heel belangrijk om goed zonnebrand te smeren. Maar soms vergeet je het wel eens en zit je te lang in de zon. Het gevolg is een verbrande huid en dat is heel vervelend. Hoewel voorkomen beter is dan genezen, hebben we daar toch een paar tips voor.

Voordat we beginnen met de tips voor genezing, willen we graag het belang aanstippen om je goed met zonnebrand in te smeren. Zelfs als je binnen zit!

Vaak smeren

Vaak smeren is vaak het devies. Maar hoe vaak moet je die tube weer uit de tas grijpen? Je kunt het beste een keer in de twee uur smeren. Belangrijk om te weten: een zonnebrand kan wel waterproof zijn, dat betekent niet dat hij de hele dat blijft zitten. Smeer dus regelmatig. Daarnaast gaat het niet alleen om hoe vaak, maar ook hoeveel. Om goed beschermd te zijn moet je vier eetlepels voor je armen en benen, twee voor je lijf en een halve theelepel voor je gezicht. Nu gebruiken we vaak maar een kwart hiervan. Maar stel dat dit al te laat is? Met deze zes tips kun je een verbrande huid verlichten.