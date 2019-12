Goed nieuws: je verbrandt zelfs calorieën als je jezelf laat masseren

Een massage is heerlijk ontspannend, maar dat is zeker niet het enige voordeel. Wist je bijvoorbeeld dat het helpt je huid strakker te krijgen én dat je er ook nog eens een hoop calorieën mee verbrandt?

Terwijl jij helemaal niks hoeft te doen en lekker ligt te genieten van een welverdiende massage, verbrand je gemiddeld zo’n 67 calorieën per uur. Ideaal, toch?

Sneetje brood

Dit is nog meer dan de hoeveelheid calorieën die je gemiddeld verbrandt tijdens het slapen. Dit zijn er namelijk 63 per uur. Omgerekend raak je ongeveer een sneetje bruin brood kwijt tijdens een massage, terwijl je daar zelf helemaal niets voor hoeft te doen.

Voordelen

Bovendien is een massage ook nog eens erg gezond. Het is namelijk een goede manier om van overtollig vet af te raken en om je huid wat strakker te krijgen. En of dat nog niet genoeg voordelen zijn, is het ook goed voor je bloedsomloop en voor de doorbloeding van je huid. Binnenkort dan maar weer eens een een relaxte massage boeken?

Beautyvlogger Susan krijgt een bindweefselmassage en dít vindt ze ervan:



