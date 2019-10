Waarom je je verdrietig kunt voelen na sex (ook al was het heel fijn)

Een hete vrijpartij zorgt er meestal voor dat je je fijn en voldaan voelt. Toch zijn er een hoop mensen die zich wat sip voelen na de sex, zelfs als het heel fijn was. Waar komt dat door?

Maak je in ieder geval niet druk, want een dipje na de sex hoeft niks te zeggen over de kwaliteit van de vrijpartij.

Onrustig

Somberheid na het vrijen wordt ook wel postcoïtale dysforie (PCD) genoemd. Je kunt het herkennen aan een onrustig, zenuwachtig, verdrietig en/of depressief gevoel. Dit gevoel kun je zelfs hebben als het vrijen heel erg fijn was en kan tussen de 5 minuten en 2 uur duren.

Schaamte

Uit een enquête van The journal of international sexual medicine blijkt dat zowel mannen als vrouwen last kunnen hebben van PCD. Bijna de helft van de vrouwen voelt zich weleens verdrietig na de sex. Daarvan geeft 5% aan dit vervelende gevoel regelmatig te ervaren. Mannen ervaren bijna net zo vaak PCD als vrouwen. 40% van de 1208 ondervraagde mannen gaf aan zich soms somber te voelen na een vrijpartij. Bij ‘slechts’ 20 mannen kwam dit vaak voor. De emoties die ze dan voelen omschrijven ze zelf als ‘zelfhaat’ en ‘schaamte’.

Orgasme

Om last te hebben van PCD hoeft er niet in het verleden iets ergs of vervelends te zijn gebeurd op seksueel gebied. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van fysieke en mentale factoren. We weten allemaal dat orgasmes zorgen voor de aanmaak van het gelukshormoon endorfine, maar je lichaam maakt ook prolactine aan. Dit stofje kan juist voor een dipje zorgen.

Intimiteit

Ook al vond je de sex wel fijn, emotioneel gezien kan de oorzaak wel zijn dat je je niet écht verbonden (meer) voelt met je sekspartner. Ook kan je je te druk maken of de ander het wel fijn vindt, waardoor je zelf er niet echt meer van geniet. Ook kan er veel druk op liggen als jullie bijvoorbeeld een kindje proberen te krijgen of als de spanning tussen de lakens ver te zoeken is. Of misschien vind je de sex wel fijn, maar voel je de intimiteit wat minder en mis je het contact met je partner tijdens de sex.

Knuffelen

Ga voor jezelf na wat je miste tijdens de sex en probeer achter de oorzaak te komen. En praat erover met je partner, want je hoeft je er echt niet voor te schamen. Neem het elkaar niet kwalijk, maar zoek samen naar de oplossing. Wat ook zeker helpt, is na de sex even lekker knuffelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stelletjes die na een vrijpartij nog knuffelen kletsen met elkaar, meer voldaan uit bed stappen dan geliefden die na de daad meteen gaan slapen of de tv aanzetten.

