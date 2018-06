Vergeet die 10.000 stappen per dag, dit alternatief is een stuk beter

Voor velen een uitdaging, maar toch was het dé nieuwe trend: iedere dag 10.000 stappen zetten. Maar dit kun je maar beter weer vergeten, want uit nieuw onderzoek blijkt dat het veel gezonder is om iedere dag tien minuten stevig door te wandelen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Public Health England (PHE). Zij moedigen daarom volwassenen aan om iedere dag een korte, maar stevige wandeling te maken om zo hun algemene gezondheid en welzijn te verbeteren.

Intensiviteit

Als volwassene is het belangrijk om elke dag fysieke activiteiten te doen die een matige intensiviteit van je verlangen. Gezondheidsexperts proberen mensen daarom aan te leren om zich niet te focussen op afstand of het aantal stappen, maar op de intensiteit van de activiteit. Een matige intensiviteit betekent dat de hartslag sneller wordt, waardoor je sneller gaat ademen. Slechts tien minuten stevig wandelen per dag is een eenvoudige manier voor volwassenen om deze matige intensiteit te bereiken. Hierdoor verminder je het risico op een vroegtijdige dood met maximaal vijftien procent. Bovendien wordt een stevige wandeling van 10 minuten per dag ook in verband gebracht met andere gezondheidsvoordelen, waaronder een verlaagd risico op diabetes typ 2, hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker.

Pompen

Gedurende de dag een bepaald aantal stappen zetten, heeft duidelijk minder effect op je lichaam. “Wie 10.000 stappen per dag zet, ontziet zijn hart. Het is veel beter voor je hart om hem een keer per dag flink te laten pompen”, zegt professor Sir Muir Gray van het onderzoeksinstituut.

Druk leventje

Toch blijkt dat veel volwassenen moeite hebben om aan lichaamsbeweging te doen. PHE heeft aan 3000 mensen gevraagd wat hiervoor de reden was. Het ontbreken van voldoende tijd (31 procent) blijkt de voornaamste reden hiervoor te zijn. Daarnaast blijkt 27 procent zich niet gemotiveerd te voelen en blijkt precies een kwart hiervoor te moe te zijn. “Het beheersen van alle drukte van het dagelijkse leven kan betekenen dat fysieke activiteiten op de achtergrond komen, maar het opbouwen van een stevige wandeling in je dagelijkse routine is een eenvoudige manier om actiever te worden”, zegt professor Paul Cosford, medisch directeur bij Public Health England.

Bron: Public Health England. Beeld: iStock