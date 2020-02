Waarom je je niet meteen zorgen hoeft te maken als je wel eens iets vergeet

Je loopt de keuken in, maar weet niet meer waarom. Je doet boodschappen, maar bent de helft vergeten. Of je vraagt je partner voor de 3e keer wat hij ook al weer gaat doen op dinsdagavond. Vergeet jij ook wel eens wat? Dan hoef je je echt niet meteen zorgen te maken.

Veel mensen denken meteen aan dementie als ze wel eens iets vergeten. Maar een geheugenprofessor legt uit aan dagblad Tubantia, dat er geen reden is om meteen de dokter te bellen.

Geheugenexpert Douwe Draaisma legt aan de krant uit dat er wel meer dan 200 verschillende soorten geheugen bestaan. Zo bestaat er een semantisch geheugen, een motorisch geheugen, een akoestisch geheugen, en nog veel meer. “De een heeft een geweldig geheugen voor gezichten, maar niet voor namen. Een ander voor muziek, maar niet voor taal. Dat is niet aan te leren.”



Als je bijvoorbeeld heel slecht bent in het onthouden van namen, kun je hier nauwelijks iets aan doen. Trucjes hou je volgens de deskundige hooguit een week vol en dan is het weer weg.

Verschil ouderdomsvergwetachtihgeid en dementie

Volgens Douwe Draaisma is het niet verontrustend als je wel eens iets vergeet. Volgens hem is er een verschil tussen normale ouderdomsvergwetachtihgeid en dementie. “Je hoeft je pas zorgen te maken als je niet meer weet wie iemand is.” Ook zegt hij: “De overgang van identiteit naar naam is het kritische punt. Als identiteit verdwijnt, als het je niets meer zegt wanneer je bijvoorbeeld een foto ziet, dan moet je je zorgen maken.”

Vergeetachtig

En wie toch te maken krijgt met dementie, hoeft zich niet schuldig te voelen. “Als je begint te dementeren breekt het overal doorheen. Dan kun je nog zoveel sudoku’s hebben gemaakt, het vormt geen enkele bescherming.” Volgens de expert hoef je niet bang te zijn dat je te weinig sudoku’s hebt opgelost. Of kruiswoordpuzzels. “Voor zelfverwijt is geen reden”, zegt hij tegen de krant.

Ook onze eigen dokter Rutger legt het verschil tussen dementie en vergeetachtigheid uit:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Tubantia. Beeld: iStock