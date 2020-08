Verkoeling nodig? Dit zijn de mooiste Nederlandse zwemmeren

Dat het deze week warm is, hoeven we je niet meer te vertellen. Maar wat nog wel nadere toelichting vroeg: wat zijn de leukste zwemmeren om af te koelen?

Iedere provincie heeft ten minste 1 zwemmeer in de buurt. Maar welke is de mooiste? Gebaseerd op de hoogste reviews en het aantal beoordelingen op Google, zijn deze al beste uit de test gerold:

1. Reindersmeer, Limburg

★ 4,8 /5 met 92 reviews

Het Reindersmeer is onderdeel van het Nationaal park Maasduinen. Een plaatje om te zien en ondanks dat je hier niet mag zwemmen, is het er heerlijk om rond te lopen en alsnog verkoeling in de natuur te zoeken.

2. Vogelmeer, Noord-Holland

★ 4,8 /5 met 52 reviews

Ook het tweede meer maakt deel uit van een Nationaal park, en wel Zuid-Kennemerland. Je kan een wandeling rond het meer perfect combineren met daarna een duik in de zee. Het ligt achter de duinen op dezelfde hoogte als Parnassia aan Zee. Een lunch of een fietstocht? Voor beide kun je er terecht.

3. Vinkeveense Plassen, Utrecht

★ 4,7 /5 met 232 reviews

De Vinkeveense Plassen zijn een bijzonder plekje, met 12 zandeilanden en van alles om te doen. Je kan er zeilen of kanoën en bij een van de eilandjes aanleggen om lekker te zwemmen.

4. De Bijland, Gelderland

★ 4,7 /5 met 99 reviews

Vlakbij de Duitse grens ligt het meer De Bijland, die ook in verbinding staat met de Waal en de Rijn. Naast een jachthaven heb je er ook een beachvolleybalveld, een outdoor terrein en is het mogelijk te kamperen.

5. Westeinderplassen, Noord-Holland

★ 4,7 /5 met 94 reviews

De Westeinderplassen liggen nog net in Noord-Holland tussen Nieuw-Vennep en Uithoorn. Een geliefde plek voor watersporters en vanaf verschillende strandjes of steigers kun je hier een duik nemen. Bij het Surfeiland Aalsmeer is een strandje te vinden waar je ook kan suppen.

6. Heegermeer, Friesland

★ 4,7 /5 met 87 reviews

Typerend voor het Friese Heegermeer? Veel zeilboten aan de horizon. Het is een groot meer dat overloopt in het Fluessen (13e plek). Er zijn verschillende strandjes waar je kan neerstrijken en een een speeltuin bij Heeg voor kinderen.

7. Het Veerse meer, Zeeland

★ 4,6 /5 met 264 reviews

In de provincie omringd door water, ligt het Veerse meer. Het meer is ontstaan door het indammen van de deltawerken. Je vindt er overal eilandjes verstopt en je hebt er zelfs op verschillende plekken de mogelijkheid om te duiken. Er zijn in totaal 7 strandjes, zoals ‘strandje Meerkoet’ en het ‘strandje Schotsman’.

8. Kralingse Plas, Zuid-Holland

★ 4,6 /5 met 164 reviews

Rotterdam heeft naast de Nieuwe Maas de Kralingse Plas. Hoe een dagje daar eruit kan zien: een wandeling door het bos, een duik in het meer en ’s avonds in een van de verschillende restaurants die je er vindt afsluiten met een hapje eten.

9. Sneekermeer, Friesland

★ 4,6 /5 met 132 reviews

Ook het grote Sneekermeer is geliefd bij watersporters. Er zijn verschillende jachthavens en een speedbootbaan. Je kan het pontje nemen naar het Starteiland voor een hapje of een drankje bij het restaurant dat je er vindt, of neerploffen bij het ‘strandje Terherne’ en ‘de Pier’.

10. Het Wed

★ 4,6 /5 met 79 reviews

Als laatste in de lijst van leukste Nederlandse zwemmeren: het Wed, vlakbij Bloemendaal in de duinen. Het is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, maar het is hier wel toegestaan te zwemmen. Ideaal om baantjes trekken, of voor de (klein)kinderen om een zandkasteel te bouwen.

Bron: Holidu, beeld: iStock