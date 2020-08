Heb je verkoeling nodig bij het slapen? Probeer dít eens

Kun je maar niet slapen met die hitte? Dan kan het fijn zijn om tijdens een warme nacht iets koels bij je in bed te leggen.

In de winter is het heerlijk om een kersenpitkussen op te warmen en bij je te houden. Maar wist je dat je zo’n pittenzak ook in de zomer heel goed kunt gebruiken?

Beter slapen

Je kunt natuurlijk een ventilator of airco gebruiken om te slapen in de hitte. Maar zelfs als je geen luchtkoeler of airco hebt en bij een ventilator bang bent voor spierpijn is er nog een oplossing: een kersenpitkussen.