Libelle Legt Uit: waarom veel mensen deze week verkouden zullen worden

De herfst is officieel begonnen en dat zullen we wat onze gezondheid betreft gaan merken ook. Deze week worden we massaal verkouden.

Uit onderzoek van de Yale University blijkt waarom we juist in de herfst zakdoeken en neusspray zo nodig hebben.

Rhinovirus

De veroorzaker van al ons gesnotter en gehoest blijkt het rhinovirus te zijn. Dit virus maakt gebruik van weersveranderingen en stress om ons lichaam binnen te dringen. De cellen waarmee je luchtwegen zijn bekleed, epitheelcellen, voorkomen normaal gesproken dat je ziek wordt van ronddwalende virussen en bacteriën.

Een ding tegelijk

Maar die cellen kunnen maar één ding tegelijk. De koude, vochtige herfstlucht zorgt voor een stressreactie van de epitheelcellen. En daar heb je het al: het rhinovirus kan ongemerkt naar binnen glippen en je verkouden maken. Volgens de Yale-onderzoekers zijn de epitheelcellen niet alleen de eerste barrière tegen virussen, maar ook direct een van de belangrijkste. Een kleine verandering van het weer zorgt al voor een golf van verkouden mensen.

Roken

Behalve het weer, veroorzaakt ook roken een stressreactie van de epitheelcellen in de longen waardoor ziekteverwekkers er vrij spel hebben. Nog een goede reden dus, om te stoppen met roken.

Bron: Yale University. Beeld: iStock