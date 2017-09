Libelle Legt Uit: word je verkouden doordat het buiten kouder wordt?

Als je zelf (nog) niet aan het snotteren bent, is de kans groot dat er wel iemand naast je zit met een rode neus en waterige ogen. Waarom worden we nu de herfst begint en masse verkouden? Heeft dat iets met het weer te maken?

BEKIJK OOK: Zere keel? Maak je eigen keelpastilles!

Eerst een stukje algemene kennis: je bent verkouden als het slijmvlies in je neus, bijholten en keel ontstoken is. Het wordt veroorzaakt door een virus en daarvan zijn veel verschillende. Wie dus meerdere malen achter elkaar verkouden wordt, is iedere keer geveld door een ander virus. Volwassen zijn 2 tot 5 keer per jaar de pineut, kinderen wel 6 tot 10 keer.

Kouvatten

‘Trek dan ook een hemd aan’, riep mijn moeder vroeger altijd als ik verkouden was. Maar heeft kou vatten iets te maken met verkouden worden? Volgens de Nederlandse KNO-vereniging is hier geen wetenschappelijk bewijs voor. Wél kan je weerstand afnemen als je op de tocht hebt gestaan, waardoor je gevoeliger bent voor het verkoudheidsvirus.

Op een kluitje

Er is dus geen bewijs, maar het is natuurlijk wel opvallend dat we in de herfst en winter aanzienlijk vaker niezen en snotteren. Dit heeft volgens de KNO-vereniging dan weer weinig met het weer te maken, maar juist alles met het feit dat we in de herfst en winter met z’n allen op een kluitje zitten (met de ramen dicht!). Dat maakt het voor virussen een stuk makkelijker om zich te verspreiden.

Uit de weg

We helpen je maar meteen uit de droom: hoeveel vitaminepillen je ook slikt en hoe dik je sjaal ook is, een verkoudheid is niet te voorkomen (tenzij je als een kluizenaar leeft). Wel kan je de kans verkleinen door een beetje uit de buurt te blijven van die collega die al 38 keer geniest heeft. En als je zelf aan het proesten bent? Hou dan even je hand voor je mond.

Ps. Meer weten? Je leest het hier.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: KNO Vereniging. Beeld: iStock