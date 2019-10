Libelle Legt Uit: is het slim om gewoon te werken als je verkouden bent?

Ook al ben je aan het snotteren, tijd om ziek te zijn hebben we natuurlijk nooit. Maar is het wel verstandig om naar je te werk te gaan als je verkouden bent?

Snotteren, een verstopte neus, hoesten en een lamlendig gevoel. Verkouden zijn is vervelend, maar uit onderzoek van VSM blijkt dat verkoudheid voor de meesten geen reden is om zichzelf ziek te melden. We gaan stug door met onze dagelijkse activiteiten, terwijl het toch wel belangrijk is om jezelf dan wat rust te geven je.

Virussen

Verkoudheid is niet één ziekte, maar kan veroorzaakt worden door verschillende virussen en bacteriën. Gemiddeld heeft een Nederlandse volwassene 2 tot 5 keer per jaar last van een snotneus. Bij kinderen kan dit oplopen tot 10 keer per jaar. Een verkoudheid duurt gemiddeld 5 dagen of langer.

Verspreiden

Wanneer je verkouden bent, komt het virus binnen via de neus en komt het via het snot uiteindelijk in de neuskeelholte. Deze holte is heel gevoelig en dus raakt ‘ie al snel geïnfecteerd. De ontsteking breidt zich uit naar de voorzijde, waardoor je gaat snotteren en last kan hebben van een verstopte neus. De infectie kan zich ook gaan verspreiden naar de keelholte, waardoor je veel moet hoesten en keelpijn krijgt.

Ziek

Voor velen is de duur van een verkoudheid het vervelendst. Ruim tweederde van 1000 ondervraagde Nederlanders ligt liever 2 dagen op bed dan een aantal dagen met een verkoudheid rond te lopen.

Ook blijkt uit het onderzoek van VSM dat 8 op de 10 werkende Nederlanders verkouden zijn erg vervelend vindt en maar liefst 71% daarvan zich bij verkoudheid echt ziek voelt.

Thuisblijven

Toch blijft deze groep zelden thuis van werk. Ze voelen zich ongemakkelijk bij het idee. Toch is het soms wel beter voor jezelf om je ziek te melden als je verkouden bent. Maar dit heeft helemaal te maken met je functie op het werk en de eisen die het werk stelt.

Als je kantoorwerk doet, kun je je taken meestal nog wel blijven uitvoeren terwijl je aan het snotteren bent. Moet je juist veel met anderen in gesprek, dan kun je beter je agenda omdraaien of gewoon thuisblijven.

Besmettelijk

Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn om je collega’ te besmetten. Er hangen honderden verkoudheidsvirussen in de lucht, dus je kunt overal worden aangestoken. Dus ook al blijf je thuis, dan komen je collega’s misschien wel ergens anders in aanraking met een virus. Wanneer je griep hebt, is het wel verstandig om thuis te blijven, want die virus is erg besmettelijk. Maar het onderscheiden van een griep en verkoudheid is niet altijd makkelijk.

Rust

Je kunt niet heel veel tegen verkoudheid doen. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je fit bent. In dat geval heb je ook een goede weerstand en ben je minder vatbaar voor de virussen. Heb je veel stress, dan is dit een aanslag op je weerstand. Zorg er dus voor dat je genoeg rust.

Blijf je maar verkouden? Dokter Rutger legt uit hoe dat komt:

Bron: VSM, Zorg.nu. Beeld: iStock