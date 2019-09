Verkouden? Zó lang kun je je neusspray gebruiken

Ben je verkouden en heb je last van een verstopte neus? Dan is de kans groot dat je toch even langs de apotheek of drogist gaat om een neusspray te halen. Maar heb je eigenlijk een idee van hoe lang je deze kunt gebruiken?

Neussprays hebben namelijk een houdbaarheidsdatum. Daarnaast zijn de sprays behoorlijk verslavend. Dat is dan ook de reden dat er geadviseerd wordt om de neusspray niet langer dan 7 dagen te gebruiken. In de meeste gevallen is je verkoudheid na een week dan ook wel verdwenen.

Advertentie

Soorten neusspray

Niet alle neussprays zijn verslavend. Wist je dat er verschillende soorten neussprays zijn? De één is een simpele zoutoplossing, deze is dan ook niet verslavend. De ander is een spray met het stofje xylometazoline erin. Juist dit stofje zorgt ervoor dat jij moeite hebt om te stoppen met sprayen. Hierbij wordt dan ook aangeraden om deze niet langer dan 7 dagen te gebruiken.

Als je de spray met xylometazoline langer dan 7 dagen achter elkaar gebruikt, dan raakt je neusslijmvlies beschadigd. Mocht je na een week nog steeds last hebben van een verstopte neus, dan is het aan te raden om over te gaan op een neusspray van zoutoplossing.

Houdbaarheid

Vind je het zonde om zo’n flesje neusspray weg te gooien terwijl deze nog halfvol zit? Toch is het beter om ‘m niet te lang te bewaren. Na opening van een neusspray is deze slechts een maand houdbaar. Het is daarom ook slim om de datum op het flesje te zetten zodra je deze opent. Zo weet je in ieder geval zeker of je deze nog kunt gebruiken of niet.

Ongeopende flesjes zijn goed tot de houdbaarheidsdatum die op het flesje staat. Mocht je nog een voorraad aan neusspray in de kast hebben staan, check de datum dan eerst even.

Tot slot is het verstandig om alleen je eigen flesje neusspray te gebruiken, zo krijg je geen bacteriën van iemand anders binnen. Ook is het slim om het flesje na gebruik even af te spoelen met lauw water.

Gevolgen

Meer weten over de gevolgen van neusspray? Dokter Rutger legt het uit in deze video:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Apotheek.nl. Beeld: iStock