Onderzoek: ‘Verkoudheid kan corona tijdelijk uit lichaam verjagen’

Als jij en je naasten op dit moment gezond zijn, ben je een geluksvogel. Dat gezondheid het belangrijkst is, staat buiten kijf. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet stevig mag balen wanneer je door de crisis een teleurstelling op welk vlak dan ook voor je kiezen krijgt.

Het leven is op dit moment voor weinigen zoals het was. We moeten allemaal wennen aan ‘het nieuwe normaal’ van thuisblijven en afstand houden. En dan is er ondertussen nog de angst die het virus veroorzaakt, en als een soort schaduw over de dag hangt.

Omgaan met teleurstellingen

Tegelijkertijd gaat het leven – hoe bizar ook – door. Er zijn deadlines, kinderen die (al dan niet online) les moeten krijgen, eten dat op tafel moet komen… En dat leven komt en gaat met teleurstellingen. Teleurstellingen waar je je misschien schuldig over voelt zodra je ze voelt. Want wat is zo’n tegenslag nou vergeleken met mensen die op de ic vechten voor hun leven? In deze verwarrende tijd is het daarom belangrijk dat je naast je lichamelijke gestel ook voldoende aandacht besteedt aan je geestelijke gezondheid.

Daarom: een cursus omgaan met teleurstellingen, deel 1. (Herman Finkers, kom er maar in).

1. Erken je emoties en vergeef jezelf

Je bent geen monster omdat je je voelt zoals je je voelt. Het is niet raar om in deze tijd ook last te hebben van zelfmedelijden. Iedereen moet wennen aan verandering en in dat proces kun je je overstuur of boos voelen. Herinner jezelf eraan dat je niet alleen staat.

2. Maak korte metten met gedachten die jezelf onderuit halen

Jezelf emoties kwalijk nemen, doet niets goeds voor je mentale gezondheid. Er is aan de ene kant een verband tussen kritiek en depressie, en aan de andere kant tussen compassie en een beter humeur. Jezelf veroordelen om gevoelens verergert de boel alleen maar.

Betrap je jezelf op die gedachtes? Schrijf ze op. Zet uiteen waarom je teleurgesteld bent. Vind je dat lastig? Vraag jezelf dan af wat je tegen een vriendin in jouw situatie zou zeggen. Als een vriendin je vertelt dat ze enorm baalt dat ze niet naar de sportschool kan, zou je haar óók zeggen dat het niet erg is om dat te voelen, en je zou haar het advies om thuis te sporten geven. Met andere woorden: toon de compassie en vergevingsgezindheid die je hebt voor anderen ook aan jezelf.

3. Vraag jezelf af waaróm je je zo voelt

Soms is klip en klaar: je baalt omdat een vakantie niet doorgaat. Soms is het echter onduidelijker. Je baalt bijvoorbeeld omdat je op vrijdagavond niet naar de kroeg kan. De echte reden is wellicht dan niet de kroeg, maar dat je je misschien wat alleen voelt. Prik een dag en tijd met vriendinnen en drink samen een drankje via FaceTime. Het is niet hetzelfde, maar zo maken jullie wel tijd elkaar te zien en bij te kletsen.

4. Denk aan anderen

Wat dacht je van die vriendin die zwanger is en zich grote zorgen maakt? Bél haar. Neem als je dan toch bezig bent ook contact op met je grootouders. Door de focus op een ander te leggen, ben je niet meer zo met je eigen misère bezig. Probeer iets goeds te doen voor een ander, grote kans dat je daar zelf ook van opknapt.

5. Bedenk waar je dankbaar voor bent

Inkoppertje, maar wel een belangrijke. Je baan, het dak boven je hoofd en/of de zon die de lichtinval in huis zo mooi maakt. Je kunt het opschrijven of hardop uitspreken voor het slapen gaan. Ps: het is ook een goede activiteit om kinderen bij te betrekken.

6. Begrijp dat dit even kan gaan duren

Niemand weet op nog hoelang we thuis blijven zitten. In China gaat het nu stúkken beter, maar het heeft wel maanden geduurd voor het zover was. Dat kan hier ook gebeuren, maar dat weten we simpelweg niet. Niemand heeft de handleiding hoe je daar het best mee om kunt gaan. Moet je erom huilen? Doen. Bekijk je de situatie liever per dag? Ook goed. Geef gehoor aan jouw proces, voel aan wat het beste voor jóu werkt.

7. Houd ook hoop voor de toekomst

Misschien heb je het gevoel dat je nu een heleboel van het leven mist, en dat kan een bittere pil zijn. Wees ervan bewust dat het leven uiteindelijk weer normaal wordt. Weet dat je niet de enige bent die hiermee moet dealen: dit is iets waar de hele wereld mee kampt. Sta jezelf ook toe om lol te hebben en te lachen. Dat is juist een heel goed idee.

Erken dat dit de nieuwe situatie is. Zorg goed voor jezelf: beweeg waar het kan, slaap voldoende en eet gezond: zo voel je je een stuk minder kwetsbaar in hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock