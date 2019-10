Snotterig? Zó lang duurt een verkoudheid gemiddeld

Met dit gure herfstweer lijkt iedereen plots een loopneus te hebben of te kampen met een vervelend hoestje. Ben jij ook ziek momenteel? Dan kan je erop rekenen dat je over een week (!) weer helemaal fit bent. Want verkoudheid houdt gemiddeld 7 dagen aan.

Allereerst: wat is een verkoudheid precies? Thuisarts meldt dat het een virus is en te herkennen valt aan een ontsteking van de slijmvliezen in je neus, keel en/of bijholtes.

Advertentie

Duur verkoudheid

Helaas kunnen we je niet vertellen dat je er in een paar dagen weer helemaal bovenop bent. Want gemiddeld duurt het tot wel 7 dagen voor je verkoudheid volledig weg is. Maar er gloort een lichtpuntje aan de horizon, want het is gemiddeld genomen. Dat betekent dat de fitte hoentjes onder ons ook al na 2 dagen geen zakdoek meer nodig kunnen hebben.

Besmettelijk

Terwijl die vervelende loopneus tot wel 7 dagen kan duren, ben je slechts 3 dagen besmettelijk. Thuisarts meldt dat er tevens een incubatietijd van 3 dagen geldt bij het oplopen van een verkouden neus. Oftewel: ben je in de buurt geweest van een grieperig persoon? Dan weet je pas 3 dagen na het contact of je de dans bent ontsprongen.

Remedie

Een remedie tegen verkoudheid is er niet. Althans, afgezien van rust, voldoende fruit en groenten eten en wat extra uurtjes slaap pakken. Een dergelijke kwaal gaat normaal gesproken vanzelf over en is niet zorgwekkend. Pas als je plots last krijgt van extreme benauwdheid of hoge en aanhoudende koorts, is een bezoekje aan de huisarts aan te raden.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Cosmopolitan, Thuisarts. Beeld: iStock