Bouquetreeks-boekjes. Romantische films. Vijftig tinten grijs. Welke film we ook kijken, welk boek we ook lezen: de sex is steevast fantastisch en alles en iedereen ziet prachtig uit. Hoe zit dat eigenlijk met het sexleven van de gewone gemiddelde Nederlandse vrouw? Dat levert verrassende verhalen op…

Lineke (47): “Vrijdagavond, eindelijk raakt mijn hoofd het kussen. Ik voel me schoon en warm na het douchen en ons bed is heerlijk zacht, ideale omstandigheden om in een diepe slaap te vallen. Maar dan draait Raymond zich naar me toe, kruipt tegen me aan en slaat een arm om me heen. Niet nu, schiet door me heen. Het is verdorie al 12 uur, hij heeft de hele week amper een woord tegen me gezegd en uitgerekend nu zoekt hij toenadering? Zelfs toen we daarnet samen op de bank zaten met een wijntje, vond hij zijn laptop interessanter. Bovendien: ik ben moe. Ik zucht. 18 jaar zijn we samen en nog steeds is niet tot hem doorgedrongen dat ik hier niet opgewonden van word. Al jaren probeer ik hem duidelijk te maken dat ik van afwisseling hou, niet van plichtmatig gedoe op een vast tijdstip. Dat ik een vrouw ben, dat ik aandacht nodig heb. Gezelligheid, samen lachen, af en toe een streling. Ik wil gewaardeerd worden.”

Douchegel

“‘Ik hou van je, wat ben je lekker zacht’, zegt zijn warme stem in mijn oor. Ik zucht nog eens. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik klaag soms dat we te weinig sex hebben, ik zou wel elke week willen. Maar zelf neem ik nooit het initiatief. Meestal ben ik moe, of het komt gewoon niet in me op. En nu kruipt Ray tegen me aan en is het nóg niet goed. Ik besluit me over te geven en nestel me in zijn armen. Ik zoen hem, laat mijn handen over zijn rug glijden en druk me stevig tegen hem aan. Ik snuffel in zijn nek en ruik zijn douchegel, een geur die me al 18 jaar opwindt. Langzaam begin ik te ontspannen. Mijn hand glijdt in zijn boxer, dat vindt hij voelbaar prettig. Hij maakt zich los uit mijn armen om mijn topje uit te trekken. Hij kneedt mijn borsten en laat zijn warme hand over mijn buik naar beneden glijden. Ik voel met mijn hand in zijn boxer…”

Zin maken

“Na afloop liggen we nog even lekker tegen elkaar aan. Dan stapt Raymond uit bed om naar de wc te gaan en ik nestel me rozig onder ons dekbed, blij dat ik ‘zin heb gemaakt’. Ik weet nu al dat ons weekend gezellig wordt, een vrijpartij maakt alles fijner. We worden er zachter en toegankelijker van. Ik neem me voor om de volgende keer zelf te beginnen. Op zondagmorgen. Of maandagavond. Misschien gewoon op de bank in de woonkamer. Afwisseling moet ergens beginnen, toch?”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Viggo onderzoekt waarom vrouwen naar een sexworkshop gaan.