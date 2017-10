Verrassend: deze 5 dingen dragen bij aan buikvet

Buikvet is het vet dat zich om de organen bevindt in de romp en in de buik. Dit vet zie of voel je niet altijd, maar is wel heel ongezond, zelfs als je verder niet te zwaar bent. Deze 5 verrassende dingen dragen bij aan buikvet:

1. Je genen

Een onderzoek van Harvard Medical School toont aan dat je genen een belangrijke rol spelen bij je lichaamsbouw en gewicht. Het verklaart waarom sommige mensen de hele dag kroketten kunnen eten zonder aan te komen, terwijl andere mensen bij wijze van spreken al zwaarder worden door ernaar te kijken.

2. Gasvorming

Gas en een opgeblazen buik kunnen zo maar de reden zijn dat je favoriete jeans niet meer zo goed past. De 3 meest voorkomende oorzaken: te veel eten, te vet eten en te snel eten. Er is een lange lijst met ingrediënten (waaronder zuivelproducten) waardoor je een opgeblazen gevoel kunt krijgen.

3. Stress en slaaptekort

Als je niet genoeg slaapt, gaat het niveau van stresshormoon cortisol omhoog, en daardoor wil je meer (suiker) eten.Volgens Lifespan zorgt genoeg slaap ervoor dat je cortisolniveau in balans is en dat je lichaam leptine aanmaakt, een hongerremmend hormoon.

4. Het eten van te veel vetarm eten

Dat klinkt tegenstrijdig. Je gaat toch niet vet eten om buikvet tegen te gaan? Er bestaan natuurlijk ook veel goede vetten, namelijk onverzadigde vetten. Die zitten in avocado, noten en vette vis. Hier zitten misschien wel veel calorieën in, maar je hebt ook lang een gevuld gevoel.

5. Een slechte houding

Eén van de belangrijkste taken van onze buikspieren is het rechtop houden van ons lichaam. Uit onderzoek blijkt dat een slechte houding ervoor zorgt dat deze spieren als het ware ‘in slaap vallen’. Door simpelweg rechtop te zitten of staan lijk je niet alleen slanker, maar houd je je buikspieren ook actief.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock