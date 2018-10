Ja, ook van déze verrassende dingen buiten de slaapkamer word je opgewonden

Je kunt op veel verschillende manieren in de stemming komen voor een avondje vuurwerk in de slaapkamer. Ook deze zeven verrassende dingen buiten de slaapkamer kunnen jouw hoofd op hol brengen en je uit het niets ineens heel opgewonden maken.

Dit blijkt uit een studie van Eden Fantasys, een bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt. Zij hebben 2000 Amerikanen gevraagd waar zij precies opgewonden van worden. Dit is het resultaat:

7. Vrijgevigheid: 39%

Op nummer zeven staat vrijgevigheid. Mensen kunnen dus opgewonden raken van mensen die graag dingen met elkaar delen en dus alles behalve egoïstisch zijn. Dít is natuurlijk niet de enige reden waarom we met iemand het bed in willen duiken, maar we vinden het wel een fijne gedachte.

6. Zelfverzekerdheid: 43%

Zelfvertrouwen hebben kan heel sexy overkomen en dat blijkt maar weer. Als je partner of date zelfvertrouwen uitstraalt willen we bijna meteen de slaapkamer in duiken.

5. Intelligentie: 45%

Het brein is een sexy orgaan en dit onderzoek bewijst dat maar weer. Maar liefst 45 procent van de ondervraagden krijgt meer zin in een man of vrouw als diegene ook intelligent is.

4. Goed gevoel voor mode: 56%

Bijna de helft van de ondervraagden zei dat als iemand zich netjes en stijlvol kleedt, ze daar best opgewonden van raken. Iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen smaak, maar juist iemand met een hele andere kledingstijl kan in dit geval aantrekkelijk zijn.

3. Gewaardeerd worden: 61%

Het gevoel dat je gewaardeerd wordt, is hartstikke fijn. Maar als iemand die je leuk vindt jou dit gevoel geeft, dan is-ie binnen. Je raakt er gelijk door in the mood en de kans is groot dat hij die avond bij jou in bed belandt.

2. Liefde tonen: 69%

Soms wil je gewoon dat je partner je wat liefde toont, al is het maar door je af en toe een kus of knuffel te geven. Dit kleine liefdevolle moment kan je doen verlangen naar vuurwerk in de slaapkamer, wat best logisch is. Het is een teken van intimiteit en zorgzaamheid.

1. Lekkere parfum: 69%

Maar op nummer één staat het dragen van een lekker luchtje. Parfum is hét middel om iemand te verleiden en blijkbaar kan dat dus heel goed werken. Geur is ongelooflijk suggestief, dus als jij iemands parfum lekker vindt ruiken, ontstaat er al gelijk een connectie tussen jullie. Het kan bepaalde gevoelens en fantasieën naar boven brengen. Doe er je voordeel mee!

