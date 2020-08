8 verrassende dingen die hoofdpijn kunnen veroorzaken

Het hebben van hoofdpijn kan erg vervelend zijn, helemaal als je er regelmatig last van hebt. En blijkbaar zijn er een hoop verrassende dingen die deze pijn kunnen veroorzaken.

Als je hoofdpijn hebt, denk je vaak dat dit komt doordat je te weinig slaapt, te weinig drinkt, te veel stress hebt of last hebt van hormonale veranderingen. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Er zijn namelijk ook een hoop verrassende dingen die de oorzaak kunnen zijn:

Lichaamsbeweging is voor veel dingen het beste medicijn, maar soms kan het het probleem ook veroorzaken. Wanneer je je teveel inspant, kan er een kloppende pijn in je hoofd ontstaan. Ga daarom niet te snel en te hard van start en bouw het sporten een beetje op.

2. Ontspanning

Het klinkt heel gek, aangezien vaak stress juist als oorzaak wordt gezien. Toch kan ook ontspanning voor hoofdpijn zorgen. Volgens onderzoekers komt het hormoon cortisol ook vrij als de stress vermindert, wat bij kan dragen aan het opwekken van hoofdpijn als je je juist ontspant.

3. Je libido

Ja, ook leuke activiteiten kunnen hoofdpijn veroorzaken. Tijdens de sex kun je daarom ook ineens last krijgen van je hoofd. Dit gebeurt meestal naarmate je een orgasme nadert. Je voelt dan een doffe pijn aan de achterkant van het hoofd die steeds intenser wordt. Deze hoofdpijn wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het plotseling vrijkomen van hormonen bij een orgasme. Als het goed is verdwijnt de pijn snel weer. Zo niet, ga dan even langs de huisarts.

4. Te veel medicijnen

Ook de medicijnen die je inneemt tégen hoofdpijn, kunnen uiteindelijk de hoofdpijn veroorzaken. Dit gebeurt wel alleen als je de medicijnen regelmatig inneemt. In dat geval begint je lichaam zijn eigen productie van deze chemicaliën stop te zetten, omdat je lichaam denkt ze niet meer nodig te hebben. Je krijgt dan vaker hoofdpijn, waardoor je weer naar de medicijnen grijpt en je in een vicieuze cirkel belandt.

5. Tandenknarsen

Word je midden in de nacht weleens last van zowel hoofdpijn als last van je kaak? Dan kun je een nachtelijke tandenknarser zijn. Dit wordt ook wel bruxisme genoemd en kan een teken zijn van stress of angst overdag. Je krijgt hoofdpijn van tandenknarsen omdat je dan je kaak klemt en die spieren staan in verband met elkaar. Door de spanning op de kaak, kan de pijn ontstaan. Het is belangrijk dit gelijk te behandelen, voordat het chronische pijn gaat veroorzaken.

6. Boos blijven

Het opkroppen van emoties is niet goed. Het vasthouden van woede kan dan ook voor hoofdpijn zorgen. De fysieke en mentale stress kan voor veel adrenaline zorgen. Je spant je extra veel aan, waardoor je last kan krijgen van zowel spierpijn als hoofdpijn.

7. Cafeïne

En dan heeft het vooral met de tijd te maken. Begin jij de dag altijd met een kopje koffie? Dan kan dit in het weekend de oorzaak zijn van die vervelende hoofdpijn. Als je een paar uur later wakker wordt dan normaal, heb je hoofdpijn door cafeïne-ontwenning. Soms wordt die hoofdpijn verergert door de lage bloedsuikerspiegel bij een later ontbijt. Probeer je koffie daarom zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip te drinken.

8. Houding

Werk je iedere dag achter een bureau? Dan kan de houding die je dan continu aanneemt gemakkelijk leiden tot spanningshoofdpijn, omdat je de spieren die je hoofd proberen te ondersteunen, verkort en aanspant. Elke slechte houding kan de wervelkolom uitstralen en hoofdpijn veroorzaken.

