4 verrassende dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over de overgang

Opvliegers, stemmingswisselingen en gewichtstoename: nee, de overgang is geen pretje. Toch heb je meer controle over de symptomen dan je denkt.

Maar liefst 65% van de vrouwen zegt zich niet voorbereid te voelen op wat de overgang met zich mee kan brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrift Maturitas.

Daarom is het belangrijk dat je jezelf voorbereidt op de menopauze. Het verschilt bij iedere vrouw, maar deze verrassende dingen wist je waarschijnlijk nog niet over de overgang:

1. 7 jaar

Je bereikt officieel de menopauze als je 12 maanden lang niet meer ongesteld bent geworden. Bij de meeste vrouwen is dit rond de leeftijd van 51 jaar. Volgens onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA is de gemiddelde lengte van een menopauze 7,4 jaar. In die jaren kun je last houden van verschillende symptomen zoals opvliegers, gewichtstoename en stemmingswisselingen.

2. Opvliegers

Hoewel je waarschijnlijk niet in staat bent om de opvliegers volledig te vermijden, zijn er wel manieren om de impact ervan te minimaliseren. De opvliegers lijken misschien vanuit het niets te komen, maar toch zijn ze niet willekeurig. “Triggers zoals stress, warme dranken, cafeïne en slaapgebrek kunnen opvliegers op gang brengen en ze een stuk heftiger maken”, zegt gynaecoloog Sarah de la Torre. Pittig eten, warme kamers en strakke kleding zorgen ook voor extra warmte. Vermijd die dingen dus en wissel ze in voor meer slaap, gezond voedsel en voldoende beweging.

3. Zwanger worden

Het is een fabel dat je na de overgang niet meer zwanger kunt worden. Oké, de kans is heel klein, maar je bent nog steeds vruchtbaar. Bovendien kan het voor de overgang zelf ook slim zijn om hormonale anticonceptie te blijven slikken. De hormonen die je slikt kunnen de overgang verlichten.

4. Sex

Veel vrouwen hebben het gevoel dat sex na de overgang niet zo goed meer zal voelen of zelfs pijnlijk zal zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Natuurlijk kan de menopauze ervoor zorgen dat de vagina droger en minder elastisch is, maar dit betekent niet dat je geen sex meer kunt hebben. Er zijn genoeg oplossingen om op latere leeftijd voor vuurwerk in de slaapkamer te zorgen. Denk hierbij aan glijmiddel of eventueel vaginale oestrogeeninzetstukken of roodlichttherapie.

