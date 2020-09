Last van chronische constipatie? Dit zijn 7 verrassende oorzaken

De termen obstipatie, constipatie en verstopping worden vaak door elkaar gebruikt, maar komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer: je kunt maar moeilijk naar het toilet gaan. Iedereen heeft hier weleens last van, maar wanneer is er iets ernstigs aan de hand?

Een normale stoelgang varieert van 3 keer per dag tot minstens 2 keer per week. Lukt het je niet om 2 keer per week naar de wc te gaan? Dan kun je last hebben van verstopping. Je hoeft niet niet gelijk zorgen te maken. Pas wanneer de klachten aanblijven houden en je last krijgt van andere klachten, is het verstandig om even aan de bel te trekken.

Slechte voeding en gebrek aan lichaamsbeweging zijn de meest voorkomende oorzaken van constipatie, dus het is een goed idee om eerst te kijken of je je leefstijl kunt verbeteren. Blijft de verstopping aanhouden? Dan zou chronische constipatie ook een teken kunnen zijn van:

1. Traag werkende schildklier

Wanneer je schildklier, dat kleine kliertje aan de voorkant van je nek, niet genoeg hormonen produceert, kan dat drastische invloed hebben op je stofwisseling. Dit zorgt automatisch voor een vertraging van het hele spijsverteringsproces en dit leidt dus tot constipatie.

Andere symptomen van een traag werkende schildklier zijn: vermoeidheid, verhoogde gevoeligheid voor kou, droge huid, gewichtstoename, onregelmatige menstruaties, dunner wordend haar, broze nagels en een verminderd geheugen.

2. Suikerziekte

Bij diabetes stopt je lichaam met het produceren van voldoende hormooninsuline. Hierdoor kan je lichaam geen suiker meer in je bloed meer afbreken, waardoor je al snel een te hoge bloedsuikerspiegel hebt. Een te hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot zenuwbeschadiging. Wanneer de zenuwen die het spijsverteringskanaal beheersen zijn beschadigd, kan dit leiden tot obstipatie.

Het is belangrijk dat diabetes zo vroeg mogelijk wordt gediagnosticeerd. Let daarom op de volgende symptomen van diabetes: dorst, vaak plassen (vooral ’s nachts), vermoeidheid, gewichtsverlies en wazig zicht.

3. Prikkelbare darm syndroom

Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is een verstoring van de functie van het maag-darmkanaal, met name van de dikke darm. Het is een veelvoorkomende chronische darmaandoening en kenmerkt zich door buikpijn, buikkrampen, problemen met ontlasting, een opgezette buik of winderigheid. Je kunt last hebben van diarree of juist verstopping of een mix van beiden.

4. Ongerustheid

Wanneer je angstig of gestrest bent, gaat je lichaam automatisch in de fight or flight modus. Hierdoor wordt je sympathische zenuwstelsel op actief gezet, waardoor je spijsvertering moet wachten. Als die angst niet weggaat, kan dit negatieve invloed hebben op je spijsvertering. In dat geval heb je naast constipatie ook last van extreme zorgen, rusteloosheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid en moeite met concentreren.

5. Depressie

Mensen die depressief zijn, liggen vaak de hele dag op bed en hebben een verminderde lichamelijke activiteit. Ze hebben vaak geen honger en eten nauwelijks. De plotselinge veranderingen in levensstijl en dieet kunnen gevolgen hebben voor je darmen en je ontlasting.

Symptomen van depressie zijn onder meer: gevoelens van hopeloosheid en wanhoop, boze uitbarstingen, zelfmoordgedachten, verlies van interesse in leuke activiteiten, moeite met concentreren, vermoeidheid en verminderde eetlust.

6. Zwangerschap

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van constipatie. Je lichaam maakt als je zwanger bent extra veel progesteron aan, maar hierdoor kunnen je darmspieren moeilijker samentrekken en ontstaat er verstopping.

7. Medicijnen

Je kunt ook last hebben van constipatie als je bepaalde medicijnen slikt. Van de volgende medicijnen is bekend dat ze verstopping veroorzaken: opiaat-pijnstillers (codeïne of morfine), calciumkanaalblokkers, anticholinergica, geneesmiddelen om epilepsie te behandelen, tricyclische antidepressiva, geneesmiddelen die worden gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen, diuretica, antacida, calciumsupplementen, ijzersupplementen, middelen tegen diarree.

Heb je dus regelmatig last van constipatie en herken je bepaalde klachten van hierboven? Ga dan langs de huisarts. Hij of zij kan je verder helpen om de oorzaak van je constipatie te achterhalen.

Wat kun je doen tegen obstipatie? Dokter Rutger vertelt:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Healthline. Beeld: iStock