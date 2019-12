Dit is de verrassende stad waar we in 2020 allemaal naartoe gaan

Londen, Parijs, Barcelona… Kun je deze typische stedentrips al afstrepen? Dan is één van de twee culturele hoofdsteden van 2020 misschien een optie om naartoe te gaan. Tip: die van dit jaar ken je misschien al dankzij zanger Ed Sheeran.

She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an English man… Weet je het al? De Ierse stad Galway (ja, die van Galway girl) heeft dit jaar eer gekregen om de titel ‘culturele hoofdstad van Europa’ te mogen dragen. En die dankt de stad aan de indrukwekkende natuur, gastvrije inwoners en muzikaliteit. De tweede stad die is uitgeroepen is Rijeka in Kroatië – mocht je een iets warmere bestemming zoeken.

Hele rits activiteiten

Sinds 1985 draagt elk jaar een stad de titel ‘culturele hoofdstad van Europa’; sinds 2004 zijn het elk jaar 2 steden. Elke culturele hoofdstad van dat jaar stelt een programma met evenementen op om de activiteiten van de stad in de schijnwerpers zetten. Het programma dat Galway bij elkaar heeft gepuzzeld staat in teken van muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en dans tot film, architectuur, erfgoed, sport en eten. Eh, eigenlijk alles dus. Extra fijn: de meeste projecten gratis toegankelijk zijn voor het publiek.

Galway

Na Dublin in 1991 en Cork in 2005 is Galway de derde Ierse stad die de titel ‘Culturele hoofdstad van Europa’ heeft gekregen. De stad staat bekend om de rijke cultuur, tweetaligheid (zowel Iers als Engels galmt door de straten) en de ‘bohemian’ levensstijl.

Nieuwsgierig hoe de stad eruit ziet? Goed, haal je eens Ierland voor de geest. En dus precies zo ziet Galway eruit als we de foto’s mogen geloven:

Wil je je niet beperken tot één Ierse stad? Met deze 11-daagse Fly-Drive tour je vanaf Belfast via prachtige steden, slingerende wegen, kliffen aan de woeste kust, uitgestrekte natuurgebieden met bergen, meren en stroompjes, en pubs, naar Dublin:

