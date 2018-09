Libelle Legt Uit: is vers fruit of diepvriesfruit gezonder?

De keuze is lastig: bakjes vers fruit of toch de voordeelzakken diepvriesfruit? Wat is gezonder?

Goed nieuws voor fans van diepvriesfruit: dat is net zo gezond als vers fruit. In sommige gevallen bevat het ingevroren fruit zelfs meer vitamines dan vers fruit. Je had het vast niet verwacht, maar aardbeien en blauwe bessen bevatten meer vitamines wanneer ze meteen ingevroren zijn na het plukken. Zo bevatten aardbeien uit de diepvries 36% meer bètacaroteen dan verse aardbeien. Dit heeft een belangrijke functie als vitamine A en als antioxidant. Ook bevroren blauwe blessen blijken meer vitamines te bevatten, in dit geval meer vitamine C.

Gezonder uit de diepvries

Uit onderzoek van de University of Georgia is gebleken dat fruit uit de diepvries vaak meer vitamines bevat dan vers fruit. Hoe dit kan? Fruit dat bestemd is voor de diepvries wordt meteen na het plukken ingevroren. Het invriezen stopt het proces waarbij voedingswaarden worden afgebroken. Hierdoor behoudt het fruit haar vitamines en mineralen.

In tegenstelling tot diepvriesfruit krijgt vers fruit veel meer te verduren. Het fruit moet eerst geplukt worden, vervolgens verpakt worden en naar de winkel vervoerd worden. Op het moment dat het fruit in de schappen op jou ligt te wachten, zijn er belangrijke voedingswaarden verloren gegaan, die jij natuurlijk het liefst in je lichaam wilt hebben.

Beter voor de portemonnee

Naast dat het net zo gezond is, of in sommige gevallen zelfs gezonder, wordt je portemonnee er ook blij van. Het scheelt je namelijk bijna de helft. De volgende keer is de keuze voor ons in ieder geval niet meer zo lastig.

Bron: Elle. Beeld: iStock