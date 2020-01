Libelle Legt Uit: Wat is het verschil tussen een droge en uitgedroogde huid?

Als het wat kouder wordt buiten krijgen veel mensen last van een droge huid. Of noem je dat een uitgedroogde huid? Is er eigenlijk wel een verschil tussen die 2?

Een droge huid en een uitgedroogde huid klinken misschien hetzelfde, toch hebben ze verschillende symptomen. Bovendien hebben ze een totaal verschillende behandeling nodig.

Uitgedroogde huid

Een uitgedroogde huid wordt ook wel vochtarme huid genoemd. Dit betekent dus dat je huid niet voldoende water heeft. Een vochtarme huid kan bij iedereen voorkomen en kan tegelijkertijd vet en droog aanvoelen. De oplossing is heel makkelijk: meer water toevoegen. Daarom is het verstandig om dan gezichtsproducten te gebruiken die rijk zijn aan bevochtigingsmiddelen, zoals formules met hyaluronzuur of glycerine, om uitgedroogde huidcellen te hydrateren. Bevochtigers werken als sponzen: ze binden tot 1000 keer hun gewicht in water om hydratatie naar de buitenste huidlaag te trekken.

Zorg ervoor dat je de hydratatie afdicht met een vochtinbrengende crème of olie. Water verdampt in de lucht, waardoor je huid nog meer uitgedroogd kan raken.

Droge huid

Een droge huid is een huidtype dat genetisch is bepaald. Je huid voelt dan overal droog, zelfs op je handen en hoofdhuid. Als je een droge huid hebt, bevat je huid vaak weinig of zelfs geen olie. Hierdoor voelt je huid erg strak en ruw aan. Een droge huid mist dus olie en talg, wat de huid een jeugdige glans geeft. Dit huidtype komt dan ook vaak voor bij oudere mensen.

Bovendien is de kans groot dat mensen met een droge huid mogelijk defecten eiwitten in de buitenste huidlaag hebben, waardoor een droge huid vaak een van de symptomen is van de chronische huidaandoening eczeem. Je huid gaat dan schilferen door gebrek aan olie.

Als je last hebt van een droge huid, kun je het beste producten op oliebasis gebruiken. Oliën zijn de perfecte oplossing voor een droge huid.

