Er wordt veel gesproken over trombose als mogelijke zeer zeldzame bijwerking van corona-vaccins AstraZeneca en Janssen. Al meerdere malen zijn vaccinatiepauzes ingelast en prikken uitgesteld. Maar is deze trombose anders dan ‘gewone’ trombose?

Wij zochten het voor je uit.

Trombose vs. vaccin-trombose

Wat bij ‘gewone’ trombose gebeurt, is dat een bloedvat verstopt raakt door een bloedstolsel. Bij de trombose die soms opspeelt na een vaccinatie van AstraZeneca of Janssen gaat dit ook samen met een tekort aan bloedplaatjes. Dit type trombose heeft daarom een eigen naam gekregen: Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT).

Het is mogelijk dat bij dit type trombose het immuunsysteem de bloedplaatjes aanvalt, waardoor er een tekort ontstaat. Al moet de exacte reden nog worden onderzocht.

Jonge vrouwen

Risico op trombose neemt normaal gesproken toe bij mensen vanaf 65 jaar, maar de meldingen van vaccin-trombose lijken juist van jongere vrouwen te komen. Omdat er nog een gebrek is aan cijfers, is het volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog te vroeg om daar verdere conclusies uit te trekken. Een verklaring hiervoor zou echter kunnen zijn dat er al veel zorgmedewerkers zijn gevaccineerd en dat dat relatief meer (jonge) vrouwen zijn. Het is niet duidelijk of dit een aantoonbaar verschil is of dat de kans op dit type trombose bij jongere en oudere vrouwen even groot is.

Kleine kans op vaccin-trombose

De kans op ‘gewone’ trombose is relatief best groot: elk uur krijgen zo’n elf mensen het. Trombose na een vaccinatie van AstraZeneca of Janssen komt relatief veel minder vaak voor: bij het Janssen-vaccin zijn nu 6 trombosegevallen gemeld na 7 miljoen vaccinaties. Bij AstraZeneca zijn er 222 gevallen gemeld na 34 miljoen prikken.

Trombose op de ic

Volgens de cijfers is de kans op trombose veel groter wanneer je corona krijgt, dan wanneer je tegen corona wordt gevaccineerd. Van de coronapatiënten op de intensive care (ic) krijgt namelijk ongeveer de helft trombose.

