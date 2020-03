Zo herken je het verschil tussen hooikoorts en COVID-19

De wereld is op dit moment in de ban van het coronavirus, maar ook het hooikoortsseizoen is alweer begonnen. Hoe weet je nou of je last hebt van hooikoorts of dat de klachten door het coronavirus komen?

Het mooie weer van de aankomende dagen zorgt ervoor dat er weer meer pollen van de es en berk in de lucht zitten en dat houdt zeker nog wel een paar weken aan. Daardoor kunnen de eerste klachten bij hooikoortspatiënten al ontstaan. Maar die klachten lijken ook veel op de verkoudheidsklachten van COVID-19. Denk aan een neusverkoudheid, kriebelhoest en niesbuien.

