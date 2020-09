Dít is het verschil tussen de overgang en de menopauze

Overgang en menopauze: twee woorden die regelmatig in dezelfde zin worden genoemd en dus ook vaak door elkaar worden gebruikt. Toch is er wel degelijk een verschil tussen die twee.

Je hormonen vliegen alle kanten op, je hebt last van opvliegers en slaapt slechter. Nee, de overgang is geen pretje.

De oorzaak is de dalende hoeveelheid eicellen in de eierstokken. Hierdoor produceren de eierstokken steeds minder oestradiol, een vrouwelijk geslachtshormoon, je menstruatiepatroon verandert en als de eierstokken uiteindelijk helemaal geen oestradiol meer aanmaken, blijft de menstruatie zelfs helemaal uit. Zowel de overgang als de menopauze geeft bij vrouwen het einde van hun vruchtbaarheid aan. Toch betekenen beide woorden wat anders.

Overgang

Dit is de periode in het leven van een vrouw waarin haar menstruatiepatroon verandert en uiteindelijk helemaal stopt. In deze periode kunnen naast het stoppen van de menstruatie ook andere overgangsklachten optreden, zoals opvliegers, stemmingswisselingen, vaginale klachten, gewichtstoename en slaapproblemen. In totaal kan de overgang wel zeven tot tien jaar duren. Het eindigt wanneer je geen klachten meer ervaart.

Menopauze

De menopauze is eigenlijk alleen de laatste menstruatie. Omdat je menstruatiepatroon tijdens de overgang verandert, spreken we van de laatste menstruatie als je daarna een jaar lang niet meer gemenstrueerd hebt. Kortom: je bereikt officieel pas de menopauze als je 12 maanden lang niet meer ongesteld bent geworden. Ondertussen kun je wel al in de overgang zijn en ook andere klachten ervaren. De laatste menstruatie valt meestal in het begin van de tweede helft van de overgang en bij de meeste vrouwen is dit rond de leeftijd van 51 jaar.

Op déze manier verminder je je overgangsklachten:



Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Service Apotheek. Beeld: iStock