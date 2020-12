Wat is het verschil tussen paracetamol en aspirine?

Pijnstillers aspirine en paracetamol worden nog weleens door elkaar gehaald terwijl ze eigenlijk best verschillend zijn. Maar wat is precies het verschil en wanneer gebruik je paracetamol en wanneer aspirine?

We belden met huisarts Rutger Verhoeff die het ons haarfijn uitlegde.

“Een aspirine wordt tegenwoordig vaak verward met een paracetamol”, begint Verhoeff. “Met name oudere mensen zeggen een aspirine te slikken, terwijl dat eigenlijk een paracetamol is. De werkzame stof in een aspirine, acetylsalicylzuur, werkt pijnstillend en bloedverdunnend en wordt ook weleens voorgeschreven aan hartpatiënten. Bij verkeerd medicijngebruik kunnen maagklachten ontstaan.”

Verhoeff: “Een paracetamol heeft weinig bijwerkingen en is bedoeld om pijn te verminderen. Ook werkt een paracetamol koortsverlagend. Maar het is géén onstekingsremmer zoals diclofenac of ibuprofen.”

“Het roze pilletje ibuprofen werkt wel ontstekingsremmend en is net als aspirine en paracetamol ook pijn- en koortsverlagend”, vertelt Verhoeff. “Diclofenac gaat nog een stapje verder: dit is een sterke pijnstiller die alleen bij ernstige pijn gebruikt wordt. Voornamelijk reumapatiënten en mensen met migraine en bepaalde ontstekingen zoals jicht gebruiken diclofenac.”

Bijwerkingen pijnstillers

Bij alle pijnstillers is het belangrijk om ze niet te lang te blijven slikken. Verhoeff: “Het maagvlies kan irriteren en in combinatie met prednison of bloedverdunner kan het ook meer kans geven op een maagbloeding. Ook kan leverbeschadiging optreden. Pijnstillers kúnnen dus gevaarlijke middelen zijn.”

Te veel pijnstillers kunnen juist hoofdpijn geven

Gebruik je te vaak en te lang pijnstillers, dan kan dat júíst weer hoofdpijn veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer je meer dan 15 dagen in de maand een paracetamol voor de hoofdpijn inneemt of een NSAID (bijvoorbeeld diclofenac, ibuprofen, naproxen, carbasalaatcalcium of acetylsalicyl). Of wanneer je meer dan 10 dagen in de maand een triptaan neemt. Verhoeff: “Deze hoofdpijn komt als het ware bovenop de ‘eigen hoofdpijn’ die je al hebt. Je krijgt meer hoofdpijn en gaat daarvoor vaker pijnstillers slikken. De enige oplossing is in één keer stoppen alle pijnstillers. Bespreek voordat je dit doet je situatie met je huisarts.”

Boek over gezondheidsmythes

In zijn nieuwe boek Kusje erop duikt Verhoeff samen met journalist Tijn Elferink in 70 gezondheidsmythes, en maakt hij korte metten met onwaarheden.

20% van de Nederlanders heeft minimaal één dag per week last van spanningshoofdpijn. Hoe komt dat en wat doe je ertegen? Huisarts Verhoeff legt het in deze video uit:

