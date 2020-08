Wanneer het in de zomer heel warm is, kun je van de zon een zonnesteek krijgen. Of zelfs een hitteberoerte. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

De meeste mensen zijn dol op de zon, maar wanneer er een hittegolf is, kun je maar een beetje uit de zon blijven. Voor je hert weet krijg je een zonnesteek.

In de war

Bij een zonnesteek raakt je lichaam helemaal in de war door de hitte. Ofwel: het is het gevolg van te lange blootstelling aan de zon. Je lichaam is te warm en te droog geworden, waardoor je klachten kunt krijgen als hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid of overgeven. Maar is een hitteberoerte eigenlijk hetzelfde als een zonnesteek?