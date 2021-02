Wil je volledig uitgerust zijn? Pak dan ál deze 7 soorten rust!

We kijken misschien al wel erg uit naar de lente, maar er lijkt eerst toch echt nog winterweer aan te komen. Het lijkt er steeds meer op dat het echt even koud gaat worden, maar hoe groot is die kans nou echt?

Moeten we de schaatsen al uit het vet halen? De slee van zolder? De sneeuwschuiver gereed maken? Nou, dat weten ze bij Weeronline nog niet helemaal zeker.

Winterweer in Nederland

In de loop van het weekend komt een groot deel van Nederland in koude lucht terecht en daardoor daalt de temperatuur en kunnen er ook wat winterse buien ontstaan. Daarna lijkt het ook een paar dagen koud te blijven. In de noordelijke provincies is de kans op koud weer met 70 procent het grootst, maar ook in het midden van het land is er vanaf begin volgende week een kans op ijsdagen met temperaturen onder nul. In het zuiden is de kans op winterweer met 40 procent wat kleiner. Met weinig neerslag wordt het die dagen in het hele land wel prachtig winterweer.

Iet giet oan

Als het overdag inderdaad echt gaat vriezen, dan kan het weleens zo zijn dat ondergelopen weilanden en niet al te diepe plassen bevriezen en er inderdaad geschaatst kan worden. Heel lang zal die ijspret niet duren, want later in de week zal de temperatuur alweer wat stijgen.

Bron: Weeronline. Beeld: ANP