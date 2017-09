Dít vertelt het seizoen waar je in bent geboren over je humeur

In de astrologie geloven ze dat de datum waarop je geboren bent veel kan verklappen over je persoonlijkheid. Ben jij niet zo van dit zweverige gedoe en heb jij meer met de wetenschap? Dan ga je het volgende zeker interessant vinden.

Uit verschillende biochemische studies is namelijk gebleken dat het seizoen waarin je bent geboren van invloed is op bepaalde neurotransmitters die je lichaam aanmaakt, zoals dopamine en serotonine. En zoals je misschien wel weet zijn juist déze stofjes van grote invloed op je humeur. Hier wat feitjes.

Lente

Ben jij een echte lentebaby? Volgens wetenschappers is de kans groot dat je dan bent geboren met een zogeheten ‘hyperthyme persoonlijkheidsstoornis’. Dit betekent dat mensen die in de lente zijn geboren erg positief in het leven staan en vol energie zitten. Jij laat je humeur echt niet bederven door een forse regenbui of een conflict op je werk: jij kan uit werkelijk alles wel iets positiefs halen.

Zomer

Zomerbaby’s zijn net als lentebaby’s optimistisch en energiek. Toch kun jij af en toe een tikkeltje onvoorspelbaar zijn: je humeur kan zomaar opeens omslaan, en op zo’n moment kunnen mensen beter uit je buurt blijven. Mensen die in de zomer zijn geboren hebben nu eenmaal vaker last van stemmingswisselingen dan mensen die in andere maanden zijn geboren.

Herfst

Ben jij in de herfst geboren? Dan is de kans groot dat je een prikkelbaar type bent. Op sommige momenten kun je gewoon niet veel hebben en raak je snel geïrriteerd. Ook zijn herfstbaby’s vaak ongeduldige types. Maar er is ook iets positiefs te melden: je hebt namelijk minder kans om depressief te worden dan winterbaby’s.

Winter

Je kon het natuurlijk hierboven al lezen, maar winterbaby’s hebben een grotere kans om depressief te worden dan mensen die zijn geboren in een ander seizoen. Ook zou je volgens de wetenschap een grotere kans hebben op schizofrenie en bipolaire stoornissen. Maar er is ook een lichtpuntje: winterbaby’s zijn namelijk minder prikkelbaar dan mensen die zijn geboren in een ander seizoen.

