Zo kom je van die vervelende stressdromen af

Het idee is dat je ’s nachts uitrust zodat je de volgende dag vol nieuwe energie aan de dag begint. Als je kampt met stressdromen, weet je dat soms het tegendeel het geval is.

Een stressdroom komt in verschillende gedaantes. Het kan iedere nacht dezelfde droom zijn die draait om een gebeurtenis in je leven die ook in het echt kan voorkomen. Zo’n droom is een duidelijk signaal en kan je leren hoe je in het gaat om kunt gaan met zo’n gevreesde gebeurtenis. Het zegt bovendien iets is over waar je mee zit.

Onrustige slaap

Dan zijn er ook nog stressdromen die alleen maar opdoemen omdat je in het dagelijks leven gebukt gaat onder grote druk. We kunnen dromen alleen herinneren als we middenin een droom wakker worden. Je kunt dromen beter herinneren als je gespannen bent, omdat je in zo’n situatie vaak ook een onrustige slaap hebt.

Als dat laatste het geval is, doe je er goed aan te focussen op een fijne nachtrust. Hoe beter je slaapt, hoe minder je van je dromen herinnert. Doe schermen voor bedtijd in de ban, mediteer, lees een boek en probeer altijd zoveel mogelijk dezelfde bedtijd aan te houden. Als je je daar gedisciplineerd aan houdt, kan dat al veel van die stressdromen voorkomen.

Spannende serie

Dat andere type stressdroom is lastiger te voorkomen. Neem allereerst eens onder de loep wat je in het dagelijks leven doet. Volg je een spannende serie? Hoe voel je je op je werk? Dingen die overdag gebeuren, kunnen een trigger zijn voor vervelende dromen. Kijk ook naar de structuur van die dromen. Zijn er elementen die altijd terugkomen? Verloopt het verhaal vaak hetzelfde? Misschien overbodig te zeggen, maar als je vaak droomt dat je op de hielen wordt gezeten, is voor het slapen gaan een detectiveserie kijken geen aanrader.

Stress in het gareel

De droom an sich is niet het probleem, maar de stress die zo’n droom triggert wel. Het is logisch dat je je in deze tijden meer zorgen maakt dan gewoonlijk. Daar ontkom je niet aan, maar je kunt wel dingen ondernemen om je stresslevel in het gareel te houden. Sport (als het kan), mediteer, zing en kijk kattenfilmpjes of kook uitgebreid om je gedachten te verzetten. Nog steeds rusteloze nachten? Neem een therapeut in de arm om te kijken hoe je stress in de wakkere uren onder controle krijgt.

Vind je niks lekkerder dan in slaap vallen met muziek? Zo zorg je ervoor dat de muziek vanzelf stopt.

Bron: Bustle. Beeld: iStock