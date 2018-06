Ben je aan het vervellen? Dít is de reden waarom je nooit de velletjes los moet trekken

Met de zomerse dagen die we al achter de rug hebben, is de kans groot dat je al een beetje een kleurtje hebt gekregen. Helaas moeten we daar vaak al snel weer afscheid van nemen als onze huid gaat vervellen. Maar wat kun je dan eigenlijk het beste doen?

Je kunt de huid die aan het vervellen is het beste gewoon met rust laten. Het is verleidelijk om de velletjes weg te halen, maar dat kun je dus beter niet doen. Volgens een Amerikaanse dermatoloog is de kans op littekens namelijk groter wanneer je de velletjes lostrekt omdat de huid niet overal even snel loslaat.

Beschadigde huid

Wanneer je huid verbrandt, is de kans op vervellen nog groter. Je vervelt namelijk omdat je lichaam daarmee de beschadigde huid afstoot. Daar kun je helaas niets tegen doen. Het beste is om niet te verbranden door veel zonnebrandcrème te gebruiken. Deze producten kun je volgens de Consumentenbond het beste gebruiken.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.