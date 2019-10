Waarom vervroegd met pensioen gaan helemaal niet zo goed voor je is

Mijmer je over stoppen met werken, de boel de boel te laten en op reis te gaan met je partner? Dan ben je niet de enige, want voor velen klinkt vervroegd met pensioen gaan als muziek in de oren. Toch blijkt het helemaal niet goed voor je gezondheid te zijn, wijst recent onderzoek uit.

Vervroegd met pensioen gaan zou de cognitieve achteruitgang bij ouderen namelijk versnellen.

Onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van New York hebben baanbrekende inzichten gekregen na het uitvoeren van onderzoek. De wetenschappers baseren de uitkomst van het onderzoek op een analyse van gegevens uit een recent onderzoek onder Chinezen van 45 jaar en ouder.

Gegevens vergelijken

Ze vergeleken deze gegevens met die van een andere groep – al gepensioneerde – Chinezen. In sommige delen van het land mogen inwoners namelijk sneller met pensioen gaan. “Het programma is geïntroduceerd op basis van de behoeften en capaciteit van een economie, in het bijzonder om armoede op oudere leeftijd te verminderen”, legt hoofdonderzoeker Plamen Nikolov uit.

Testen

Terwijl je zou denken dat de groep vervroegd gepensioneerden blakend van gezondheid zou zijn, toonde het onderzoek een negatief gevolg. De groep werkelozen scoorde aanzienlijk lager op cognitieve testen dan personen die in gebieden wonen die niet eerder stopten met werken. “In de bijna 10 jaar sinds de implementatie leidde het programma tot een afname van de cognitieve prestaties met bijna 20 procent”, aldus Plamen.

Verminderde cognitieve prestaties

Hij vervolgt: “Het feit dat pensionering op zichzelf tot verminderde cognitieve prestaties leidt, is een raadselachtige kwestie, maar uiterst belangrijk omdat het de welzijnsimplicaties voor iemands kwaliteit van leven op oudere leeftijd kan beïnvloeden.” De wetenschappers zullen er dus meer onderzoek naar gaan doen.

Bron: Margriet. Beeld: iStock