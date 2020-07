Zó blaas je verwaterde vriendschappen weer nieuw leven in

Vriendschappen zorgen voor plezier, vertrouwen en troost. Maar soms kan een vriendschap uit het niets verwateren. Hoe herstel je het contact weer?

Het onderhouden van een vriendschap kan soms lastig zijn, helemaal als je elkaar voor een lange tijd niet ziet. Voor sommigen is de lockdown dan ook de reden dat een vriendschap is verwaterd. Hoe blaas je nieuw leven in deze vriendschappen?

Of je nu ontdekt dat jullie gewoon niet veel te zeggen hadden tijdens de lockdown of dat jullie allebei moeite hadden om een connectie te voelen via de telefoon: het gevoel dat een vriendschap is verwaterd is nooit leuk. De een is hier beter in dan de ander, maar gelukkig kun je deze tips toepassen om weer in contact te komen.